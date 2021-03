Shadow Blow, el punto medio perfecto entre el romance y el dembow

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ariel Fernández, conocido artísticamente como Shadow Blow, es un artista del género urbano cuyo estilo de interpretación se acopla a la perfección a cualquier ritmo o género que se “monte”, pero esto no es casualidad, porque sus vastos estudios y conocimientos adquiridos en el Conservatorio Nacional de Música le permiten tener un oído afinado en la industria de la música.

Actualmente Shadow Blow vive un momento que lo ve brillar fuera de la música romántica que sus fanáticos y seguidores están acostumbrados y que lo dio a conocer en el género, ahora asumió el reto de hacer dembow, y su versatilidad lo ha colocado como una pieza clave en los éxitos más recientes de la calle: “Corre corre”, “Tú me likeas”, “Nathaly”, “Teteo” entre otros.

Aunque no es la primera vez que Shadow hace dembow, pues previo a esta etapa ya tiene en su haber grandes pegadas con “Pomposo remix”, “En filita remix”, “Como antes” y unos inicios en el rap, el artista ahora pretende encontrar un punto medio perfecto entre su esencia sentimental y el dembow.

En conversación con El Nuevo Diario, Fernández habló sobre su pegada en exitosas colaboraciones, sus planes para el futuro, su intención de reinventarse y sobre la cuestionada internacionalización del género dominicano.

Pregunta: ¿Por qué en medio de la pandemia y el confinamiento decidiste enfocar tu carrera en hacer dembow cuando previamente te conocemos más por tu lado romántico?

Respuesta: Por todo lo que ha involucrado la pandemia, el confinamiento y el toque de queda, los artistas hemos tenido más tiempo libre, porque previo a eso nuestra agenda siempre estaba apretada. Ahora las condiciones nos han brindado la oportunidad de refrescaros, renovarnos e irnos nueva vez a nuestros orígenes.

Quise brindarle algo diferente a mis fanáticos, y a la vez ganó otros que quizás pensaban que no podía hacer ese tipo de música.

P. ¿Es esto un adelanto de quizás un próximo álbum?

R. No lo descarto. Lo que ahora sería ideal es encontrar un punto medio entre la música que estoy haciendo ahora y la música romántica. Ya estoy trabajando en el estudio tratando de encontrar ese punto perfecto.

P. ¿A nivel digital has visto que la música que estás haciendo actualmente te da mayores beneficios que las románticas?

R. Cada una es diferente y tiene su función y rol en mi carrera.

Cuando hago canciones románticas, que son con las que mis fanáticos me identifican, ellas no mueren porque se convierten en clásicos y cuando las escuchas te lleva algún recuerdo de tu vida. Sin embargo, las canciones movidas no les resto su merito porque me permiten tener un balance en mi repertorio, para las presentaciones y también para refrescarle el oído al fanático.

P. En los últimos meses te hemos visto realizar varias colaboraciones musicales, ¿Seguirás por esa línea o planeas lanzar algún tema en solitario?

R. Las colaboraciones siempre funcionan. Cuando inició la pandemia lancé la canción “27 Mensajes” con Lápiz Conciente, nunca hemos fallado. Tampoco fallo con Mozart La Para y El Mayor. Tenemos mucha química, y son formulas que siempre nos funcionan.

P. Muchas veces se ha cuestionado la unión en el género urbano dominicano, sin embargo, vemos que eres de esos artistas que no escatimas esfuerzos para colaborar con tus colegas, ¿Entiendes tú que las colaboraciones son un aspecto clave en la carrera de los artistas?

R. ¡Claro que sí! En el mundo urbano siempre han existido las colaboraciones, porque es la forma de que, si un artista está más establecido que otro, al unirse pues lo ayuda a que su plataforma, sus seguidores y sus fanáticos lo conozcan, y viceversa.

P. ¿Cómo surgieron tus nuevas colaboraciones que han tenido tanto éxito: Corre corre, Nathaly, Tú me likeas?

R. Todo inicia en medio de la pandemia cuando se crea el pequeño rumor de “Shadow solo es romántico”. Entonces me pongo en la mente divertirme y demostrarles a esas personas que solo creen que puede hacer música romántica, que no es así.

Aunque la canción “Corre corre” con Cherry Scom pensamos que fue un fracaso porque duró algunos meses en YouTube y no tuvo la aceptación que esperamos, luego hizo un boom que no sabemos cómo sucedió (risas).

P. Todos conocemos al Shadow Blow que hace música romántica, pero también sabemos qué hacías rap. Háblanos de esa época.

R. Mis inicios realmente fueron rap. Yo comencé con Lápiz Conciente, Toxic Crow, y otros colegas de ese entonces que también hacían rap. En ese momento había un movimiento underground, pero la primera canción que me saca de ahí fue “Tu ere la que ‘ta” que la hago solo, y luego hago el remix con Poeta Callejero.

P. Mucho se ha hablado de la internacionalización del género urbano dominicano, y muchos son los pasos que se han dado entorno a eso, pero ¿Qué entiendes tú que hace falta para ese hit?

R. Nos hace falta empuje, y que nos ayúdame un poco más, aunque no colaborando porque hasta ahí entiendo que estamos bien, sino en cuanto que, si logro una plaza o una buena conexión por ejemplo con una disquera en Miami, nos ayudemos diciendo “lo estoy haciendo así” o “háganlo de esta manera”.

Y que nuestro público apoye un poco más lo local, ayudando que personas de otros países nos conozcan más.

P. Has demostrado que “caes bien” en cualquier ritmo que te “montes”, ya sea rap, dembow, reguetón, R&B, ¿Te gustaría incursionar en otro género?

R. ¡Claro que sí! Yo creo que como artista se debe de salir de la zona de confort y reinventarse. Si no te queda bien, pues entonces reconocerlo e intentar otra cosa, pero no quedarse siempre en lo mismo.

Estar siempre en lo mismo me aburre como artista y creo que también aburre al fanático.

P. ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. Lanzamos un álbum en medio de la pandemia y muchos planes que teníamos tomaron una pausa, entre ellos volver hacer un concierto como el que se hizo en el Anfiteatro Municipal Nuryn Sanlley, con la música nueva. Aunque se le dio una pausa, cuando volvamos a una “nueva normalidad”, esperamos volver a retomar nuestras ideas.