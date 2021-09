Seye, un artista que se renueva para dar paso a su esencia más pura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sergio Enchenique, quien se lanza al mundo artístico como Seye, es un artista y compositor dominicano, que lejos de ser un novel cantante en la industria, pues su recorrido en la música data desde hace 10 años, vive en la actualidad un momento que lo ve brillar con lo más puro de su esencia.

Con el álbum Seye, que pretende lanzar a finales de año, este artista deja toda su esencia y su ser, para estrenar la producción musical, desde composiciones y arreglos, que lo más lo representa.

Con Blue, el artista dio pie a esta nueva piel que lo ve crecer personal y profesionalmente, una canción denota influencias del blues y jazz, sin dejar de mostrar su pasión por el R&B, ahora lanza Psicodélico, junto a Georgio Siladi, un tema que se aleja del rock de sus inicios para dar paso a ritmo más divertido y bailable.

En conversación con El Nuevo Diario, Seye nos cuenta sobre su nuevo trayecto en la industria de la música, sus planes musicales, y su nuevo sencillo.

Pregunta: ¿Cómo inicias en la música?

Respuesta: Empecé hace 10 años en una banda de rock llamada Zoom, y con ella hicimos giras en el país y la verdad nos fue súper bien en la escena local. Luego que parto camino con la banda, empecé a componer canciones para algunas películas dominicanas. Tras esto, me enfoqué en mi proyecto personal, que para ese tiempo llevaba el nombre de Sergio Echenique.

P. ¿Por qué pasas de usar tu nombre de pila a escoger el nombre artístico ‘Seye’? ¿Te sientes más identificado?

R. A través de mi trayectoria hice muchos trabajos ‘detrás de cámara’, saque muchos sencillos y destaque más por la composición y producción. Ahora que realmente empiezo a desarrollar un proyecto donde estrenaré mi álbum, y quiero que Sergio se quede tranquilo en casa, y que Seye suba al escenario y se vista de cierta de manera.

P. ¿Siempre te has sentido inclinado al rock o puedes estar abierto a experimentar con otros géneros?

R. Me fascina el rock, el blues y el jazz, porque fueron los géneros que más escuchaba cuando empecé a tocar guitarra. Siento que siempre dentro de mi esencia habrá un poco de eso. Para mi álbum, que estoy haciendo para Seye, hay algunas canciones que detonan mi influencia de rock, pero siempre estoy abierto a experimentar, y anteriormente ya lo he hecho, por ejemplo, con Lo Blanquito en el sencillo ‘La difícil’.

P. ¿Con que te sientes más identificado: con la interpretación o con la composición? ¿O eres de los que opinas que lo ideal sería interpretar lo que compones?

R. A mi me apasiona mi proyecto, esto de nuevo de Seye, pues siento que ‘abrí el pecho’ porque a nivel musical y a nivel de interpretación es lo que realmente me identifica, pero también vivo mis composiciones y siento que puedo hacer ambas cosas. No quiero dejar de compartirlo.

P. ¿Cómo surge tu nuevo sencillo junto a Giorgio Siladi, ‘Psicodélico’?

R. Todo empezó porque Giorgio y yo venimos de la escena de rock local, compartimos conciertos juntos y nos volvimos muy amigos con el tiempo. Ya habíamos hablado de hacer una canción juntos, pero quería tomarnos nuestro tiempo y hacer algo bien hecho. Recuerdo que estaba en Miami produciendo para otro artista, y estaba trabajando una base medio funk, y le dije que intentáramos algo diferente al que rock que ya estamos acostumbrados.

P. ¿De donde surge la inspiración del tema? ¿Hay composiciones de ambos?

R. Fue un trabajo en equipo, compusimos todo junto. Fue un proceso muy colaborativo porque también involucramos dos personas más. Siento que, por eso, fue un resultado bastante compacto.

Cuando nos sentamos hablar, siempre venía el tema de pasarla bien y sentirse con una buena vibra, porque obviamente sentíamos que íbamos a volver a salir con los amigos. Siento que logramos eso, y fue un resultado muy divertido.

P. ¿Cuándo sale tu álbum?

R. Hace dos meses lancé el sencillo Blu, y lo hice así para que la gente vaya acoplándose al nuevo concepto, pues es lo que detona lo que es Seye a nivel de imagen y línea musical. Quiero lanzar el álbum a final de este año, pues todavía estoy haciéndole algunos arreglitos, y quisiera hacer una gira de conciertos para que la gente viva toda la experiencia.

P. ¿Cuál es tu sencillo favorito del álbum?

R. Tengo que decir que mi sencillo favorito es ‘Realidad o ficción’ porque representa el inicio de este proyecto nuevo, y fue la primera canción que compuse durante la pandemia: Siento que fue la canción que empezó un cambio en mí y suena como lo que siempre he querido hacer musicalmente.

P. ¿Se pueden esperar colaboraciones en el álbum?

R. En el álbum no tendré colaboraciones porque quiero que la gente lo escuche y entienda el concepto de Seye. Pero si habrá colaboraciones a lo largo de, incluso ya tengo algunas hechas y las iré lanzando. Una de ellas es con Pamel, y algunos artistas internacionales que no puedo mencionar (risas).

P. ¿Qué opinas del género pop/balada en la industria de la música dominicana?

R. El mercado dominicano, por lo menos con esos géneros, siempre ha sido receptivo, a pesar de que otros géneros se llevan lo masivo, pero siento que, si uno no tiene la responsabilidad de seguir reforzándolo, nunca podremos ver como se crea algo masivo.

