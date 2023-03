Sextorsión: El oscuro arte de la manipulación en línea y cómo protegerse

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La extorsión sexual o sextorsión se refiere a la utilización de fotos o vídeos que contienen imágenes del cuerpo de una persona ya sea parcial o completamente desnuda.

Desde hace muchos años, extorsionar personas con imágenes de su vida íntima se ha vuelto una forma de generar dinero para algunos desaprensivos que optan por este método para conseguir beneficio a costa de la salud mental de otros.

El objetivo de quien amenaza puede ser tanto económico como sexual o sólo por el deseo de ejercer un daño emocional y psicológico en la víctima o tener el poder de controlarle e intimidarle.

La víctima puede ser obligada a tener relaciones sexuales con su chantajista o puede ser amenazada para que entregue grandes sumas de dinero para evitar que las imágenes o videos no sean difundidas en internet u otros medios.

También es utilizado comúnmente como medida de chantaje para sacar del armario a personas LGBTQ+ que mantienen en reserva su verdadera orientación sexual.

Para el caso de la República Dominicana, los estafadores parecen desconocer que esta acción es tipificada como un delito de alta tecnología.

En varias ocasiones y por el aumento de estos casos el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) ha reiterado su llamado a hombres y mujeres que se han convertido en víctimas a quejarse ante sus oficinas.

Es alarmante la frecuencia con que cada vez más personas son víctimas de la extorsión sexual y sus consecuencias emocionales son variadas y duraderas.

Para ampliar el tema y conocer las recomendaciones para no ser víctimas de este delito, El Nuevo Diario consultó al psicoterapeuta y experto en el tema Jean Carlos Santos Sánchez.

La extorsión sexual tiene consecuencias y secuelas emocionales muy variadas todo va a depender con la frecuencia y la intensidad del tipo de chantaje que se esté utilizando.

Entre las secuelas psicológicas más frecuentes se pueden destacar los síntomas de ansiedad, ataques de pánico, taquicardia, también puede aparecer una sensación de inseguridad constante

Por otra parte, se puede ver una tristeza prolongada, al igual de tendencia a aislarse, encerrarse y alejarse de los seres queridos

Ya en casos más graves la persona pudiera comenzar a desarrollar pensamientos e ideas de muerte y en algunos casos llegar a atentar contra su vida.

Recomendaciones del experto

1-No negocies: No mandes más imágenes, no mandes más videos, no envíes dinero. Nada asegura que es apersona vaya a chantajearte nuevamente. No establezcas ningún tipo de negociación con la persona que te esta extorsionando.

2-Pide ayuda: Esta es una situación delicada y es importante que la víctima pueda conversar con alguien de confianza para que le pueda acompañar en el proceso.

3-Denuncia: La extorsión sexual es un delito grave y como tal debe ser sancionado.

4-Asiste a terapia: es recomendable que si una persona está pasando por esa situación traumática pueda recibir acompañamiento de un profesional calificado para que pueda manejar las secuelas psicológicas de la situación y pueda evitar que se desarrolle con otras complicaciones de la salud mental.

No hay mejor intervención que la prevención, por lo que es recomendable que no se envié imágenes y video de las partes íntimas a través de las plataformas digitales ya que, si bien confías en el destinatario, nunca sabrás a dónde pudieran terminar esas imágenes (robos de dispositivos, hackers, despechos, etc.).

Victimización secundaria

Como sociedad el experto entiende que esta debe comenzar a revisarse, en especial si cuando en el alrededor hay una persona expuesta a este tipo de abuso sexual, lo primero que se hace es cuestionarle por haber enviado las fotos o se le culpa por ser muy “tonta” o “ingenua”.

Ningún tipo de abuso se justifica y menos si se cae en la victimización secundaria, agregando más dolor y molestar emocional a las víctimas.

Otro caso es el de los hombres, quienes no están exentos de ese tipo de extorsión sexual, tanto hombre como m mujeres y jóvenes pueden ser potenciales víctimas de este tipo de estrategias.

Inclusive los hombres pueden acceder más fácil a lo que se les pide si sienten que se esta poniendo en amenazada su integridad familiar a algún aspecto de su vida íntima.

