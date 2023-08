Sexóloga explica practicar sexo anal no pone en duda sexualidad de hombres 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con la sexóloga Andrea Belén, no pone en duda la masculinidad de un hombre el hecho de que le guste que le practiquen sexo anal.

Explicó que el placer no debe confundirse con la orientación sexual y el sexo anal es sólo una de las diversas cosas que las personas pueden experimentar estando en la cama.

“No significa que sea otro hombre que esté tocándolo, muchas veces les gusta que su esposa, su mujer o su novia le entre el dedo en su ano y eso no significa que sea homosexual o que le gusten los hombres”, narró.

Durante un diálogo con la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Belén expuso que las fantasías sexuales son una parte natural de la vida de las personas, que pueden variar ampliamente de un individuo a otro y dentro de ellas está contemplado el sexo anal.

(Ver programa).

“Hay fibras en el ano que hacen que las personas tengan esa sensación y esas fantasías sexuales también, porque esa es una de las fantasías sexuales del hombre y esto no tiene que ver con su sexualidad, ni porque esté confundido tampoco”, expuso.

En ese sentido manifestó, que el toque anal en la comunidad masculina arrastra tabúes tan grandes que muchas veces son extrapolados al área de la salud, debido a que muchos hombres evitan ir al urólogo por el miedo de ser sometidos a un examen rectal.

“Ahí hay un tabú y muchas veces dicen: no, por ahí no me toca nadie, hay hombres que dicen que no me toca ni el urólogo y no van al urólogo porque no quieren que le hagan ese toque, pero esos son tabúes”, comentó.