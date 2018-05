Sexappeal pide a Danilo Medina frenar extorsión y payola en las estaciones radiales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El salsero Sexappeal pidió la intervención del presidente Danilo Medina para frenar lo que calificó de extorsión y payola en las estaciones radiales del país.

El intérprete de “No te irás” denunció para “Las exclusivas de José Peguero” que tanto los locutores como los directores de emisoras prefieren sonar gratis a los artistas extranjeros, antes de pautar los discos de los salseros criollos.

“La payola es la inversión que hace un artista para sonar en la radio local cuando presentan temas nuevos. No he lanzado un tema en lo que va de 2018 por ciertas cosas que están pasando en el negocio, el negocio ha cambiado de manera radical, pero de manera negativa… La payola está acabando con este negocio… y siempre me he caracterizado por decir las cosas de manera responsable y muy coherente”, expresó.

“El negocio en todo el sentido de la palabra ha cambiado…. La gente quiere saber de sus artistas, pero muchas veces los artistas no están en la palestra por personas mezquinas que están en los medios sin saber nada de esto… hace mucho que están en la radio haciendo daño… El mismo vehículo tuyo lo quieren tener, quieren tener la misma casa que tú tienes… peores son los directores de emisora que los apoyan, no son todos pero hay muchos bandidos”, dijo.

Y agregó que “lo que hacen es que ponen a los artistas internacionales que estaban ya en lo escombros y los ponen otra vez en la palestra, ha pasado con artistas fresquecitos, pero Víctor Manuelle acaba de pegar un tema, lo llamaron y le dijeron pero aquí tú estás acabando con el tema y dijo ¿yo?, él se asombró…. Tú no pagaste, se te venció el mes, entonces no te voy a poner ”

Pide la intervención de Danilo Medina

“Es el presidente, por eso es que yo admiro muchas cosas de algunos presidentes que están pendientes de lo que está pasando en el entorno cultural, político, social de su país, es muy bonito tú decir me gané un Grammy Latino, que viva la República Dominicana, pero qué tú estás haciendo con el artista dominicano”, dijo el artista que tiene más de 17 años en el ruedo musical al referirse al primer mandatario.

El salsero, que se dio a conocer con la canción “La llorona”, dijo también que muchos de sus colegas quieren sonar y no les dan valor a su carrera.

“Los que están aportando a la debacle del espectáculo dominicano somos nosotros mismos los dominicanos”

“Gracias a Dios yo me mantengo saliendo del país, pero que les dejamos a esos muchachos que están aquí esperando que los contraten”, expresó.

Adaptaciones

Sobre el tema de las adaptaciones expresa que cuando a un artista algo le está dando beneficio debe continuar haciéndolo aunque resalta que ante el público tiene más valor cuando se sube con temas inéditos.

“Cuando vienes con un tema inédito vienen cosas mayores porque te da la oportunidad de entrar a grandes premiaciones”, dijo.

No hay manejadores

A juicio de Sexappeal en República Dominicana hay muy pocos manejadores: “Yo siempre he dicho que aquí, con los dedos de las manos, tu puedes contar lo que se llama un manager; un manager pasa a ser parte de tu familia… Aquí no, aquí andan detrás de un por ciento. Son personas que te meten en cualquier situación para ellos comer y llevar el pan a su casa,”

Defiende el manejo de su esposa

“Aquí critican a las esposas, buscando la parte negativa porque hay una esposa cerca de un artista. Lo mismo que aprendió una persona que se preparó para ser un manejador, mi esposa lo puede aprender, porque si ella es contadora, auditora, una persona que tiene cierto intelecto puede desdoblarse”, sostuvo.

La salsa no es para todo el mundo

Sexappeal explicó en la conversación con el periodista José Peguero que cada género musical tiene su truco, pero que cuando se habla de cantar salsa es para Grandes Ligas, que en su caso tiene la peculiaridad de que puede manejarse en distintos ritmos debido a que laboró durante muchos años en hoteles. “El que canta en hoteles tiene que cantar todos los géneros”, comentó.

Ha pensado en abandonar su carrera

“En este ambiente te dan muchas veces deseos inmensos de dejar esto, por la falsedad, son muchos los desengaños que tú sufres y todos los días se va incrementando la maldad, el veneno y los traspiés”, dijo.

“Las exclusivas de José Peguero” es el nuevo proyecto que cada martes presentará una entrega especial para la reproducción a través de Ensegundos.tv en YouTube, Ensegundos.do bajo la coordinación de Sandra Tapia y el auspicio de Mariscos Don Víctor.

