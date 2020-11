Seuly Matías se siente listo para dar “palos” con los Gigantes  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís. – El joven y poderoso bateador Seuly Matías, expresó su satisfacción por la oportunidad de iniciar la temporada con los Gigantes del Cibao, donde solo espera tener la salud necesaria para ayudar al equipo.

Matías, quien cumplió 22 años recientemente, se encuentra en muy buenas condiciones y dijo que está listo para iniciar la temporada.

“Me siento muy bien físicamente, estuve jugando todos los días en los Estados Unidos y aunque no tuve la oportunidad de debutar con Kansas en las Grandes Ligas, me mantuve siempre trabajando para cualquier cosa”, expresó Matías.

“Estoy muy contento de poder iniciar la temporada con los Gigantes del Cibao, ya que las lesiones no me permitieron estar aquí más tiempo, por lo que solo espero tener la salud necesaria para ayudar al equipo”, agregó.

El nativo de la Isabela, República Dominicana, se mostró feliz por la oportunidad de jugar en invierno nuevamente, ya que definió como un sueño para él.

“Siempre quise jugar invierno y mucho mejor hacerlo con el equipo de los Gigantes del Cibao que me escogió en el draft y me ha mostrado que soy valioso para la organización, me siento agradecido de eso, ya que para mí esto es un sueño hecho realidad”, subrayó.

Matías fue la primera selección de Gigantes del Cibao en el sorteo de novatos del año 2018 y se encuentra practicando con el conjunto que dirige Luis Urueta desde el pasado lunes en el Estadio Julián Javier.

Las prácticas continúan a las 8:45 de la mañana, independientemente de los partidos de pretemporada que tiene programado el equipo.