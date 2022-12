Seth Lugo llega a un acuerdo con los Padres de San Diego

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El lanzador derecho Seth Lugo y los Padres llegaron a un acuerdo, le dijeron fuentes a Mark Feinsand de MLB.com. Según distintos informes, el contrato será de dos años y alrededor de US$15 millones e incluye una cláusula que le permitiría a Lugo salirse del mismo tras la primera temporada, según un informe de Fabián Ardaya de The Athletic. Los Padres no han confirmado la noticia.

Lugo, de 33 años, ha pasado toda su carrera de siete años en MLB con los Mets, con efectividad de 3.48 y 508 ponches en 494.2 entradas en 275 presentaciones (38 aperturas). Lanzó únicamente como relevista las últimas dos temporadas con Nueva York, aunque se espera que San Diego lo use como abridor, para que se una a una rotación que incluye a Yu Darvish, Blake Snell y Joe Musgrove.

Aunque su bola rápida promedió 94.4 millas por hora el año pasado, Lugo es conocido por su gran curva, que se ubica en el percentil 99 en tasa de rotaciones.

