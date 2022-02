Seth Curry: «Ben Simmons no tiene que disculparse con nadie»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Por destinos de la vida Seth Curry se ha convertido en nuevo jugador de los Brooklyn Nets en la macro operación que ambas franquicias gestionaron por Ben Simmons y James Harden, poniendo fin a un largo culebrón con el australiano.

Cabe recordar que Simmons, molesto con su entrenador Doc Rivers y su compañero Joel Embiid, se negó en rotundo a jugar con los Sixers hasta que le encontraran una salida. Y tras muchas idas y venidas y numerosas negociaciones, Daryl Morey le encontró acomodo en los Nets aprovechando también el descontento de La Barba con los neoyorquinos.

Por toda esta situación muchos le han acusado de una gran falta de profesionalidad; sin embargo, Curry le ha defendido en unas recientes declaraciones al medio ESPN cuando más se acerca su retorno a los parqués.

«Los negocios son los negocios», señaló Seth Curry. «Lo dije desde el primer día, incluso cuando estaba fuera del equipo, que la gente me preguntaba si Ben (Simmons) debía disculparse con nosotros o lo que sea. Y yo entiendo este negocio y él no tiene que pedir perdón a nadie. Cuando esté en la pista, sé que hará su trabajo lo mejor que pueda. Entiendo todo esto. Entiendo que estaba haciendo lo mejor para él, tanto desde el punto de vista comercial como del personal», explicó.

«Y los equipos van a hacer lo mismo en cuanto se refiere a traspasos o lo que sea. Lo entiendo, lo he vivido y no me lo tomo como algo personal. Cuando estemos en la pista vamos a ser compañeros de equipo. Todo está bien. Dependemos el uno del otro para que las cosas vayan bien. No ha habido nada negativo que me haya hecho. Todo está bien entre nosotros», agregó.

Desde su llegada a Brooklyn ha disputado cuatro encuentros oficiales con unos guarismos de 19,3 puntos, 4,8 rebotes, 4 asistencias y un 46,7% en triples en 32,8 minutos.

