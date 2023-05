Sesenta y siete años: La historia de una facultad en pocas palabras

El 24 de marzo se cumplieron 67 años de haber sido fundada la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, una facultad que ha aportado una importante cuota de profesionales al país, formándolos desde las aulas de las plantas físicas y hoy día también desde la virtualidad no presencial, dotados de las destrezas espirituales para el quehacer profesional en las áreas profesionales específicas que se cursan en esa unidad académica. En la actualidad, cuenta con un aproximado de 500 profesores activos. Hablar de la facultad cuyas siglas son FCES, implica no solo remontarse al año 1956, si no ir más allá. Implicaría remontarse a la década de 1940, cuando el economista de fama continental Raúl Prebisch hizo recomendaciones para la creación y apertura de una facultad de economía y comercio. Hablar de la FCES, implica hablar de la entrada del Dr. José Horacio Rodríguez Vásquez a la enseñanza en la cátedra de economía política, en la vieja Facultad de Ciencias Jurídicas en el umbral de la década de 1940. No se puede pasar por alto que fue la doctora Mireya Soto Gil la que tomó la iniciativa, al hablar en el 1er Congreso Nacional de Profesionales Universitarios en 1954, refiriéndose a la necesidad de crear una escuela o facultad para la enseñanza de la economía y las ciencias comerciales. Hablar de la FCES, conllevaría hablar que fue en la facultad que formaba a los juristas donde se fecundó el embrión que dio nacimiento a la Facultad Ciencias Económicas y Sociales, la que en principio se le llamaba: Facultad de Economía, Finanza y Comercio desde 1956, luego en 1959 se le cambió su nombre por el de Facultad de Ciencias Económicas y luego en el segundo lustro de la década de 1960: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

No se puede hablar de la historia de la FCES en los 67 años que lleva de existencia sin hablar del Dr. Servio Tulio Castaños Espaillat, brillante intelectual y profesor durante apenas dos años, porque la dictadura trujillista lo convirtió en unas de sus víctimas, al desaparecerlo y simular un suicidio. Poco después de la liquidación de la epopeya de junio fue desaparecido, dejando objetos de sus pertenencias en los arrecifes de la ciudad de Santo Domingo (mal bautizada en ese entonces Ciudad Trujillo) frente al Mar Caribe. Por su entereza moral, colmada de pulcritud en los asuntos públicos, ya que antes de ser nombrado profesor muy a inicios de 1958 había ocupado cargos públicos importantes; había hecho señalamientos de manejos dolosos, lo que al parecer lo convirtió desde el punto de vista de los partidarios de la dictadura en una amenaza; de igual forma, porque su formación fue en derecho, aunque incursionó en la economía y era una excelente pluma al escribir artículos que publicó en el diario El Caribe; defendió causas justas en beneficio de campesinos víctimas de un proceso de acumulación originaria por parte de allegados al régimen trujillista.

El, al igual que varios abogados, fueron de los impartieron docencia desde los primeros años de la Facultad, entre lo que cabe destacar al Dr. Don Fernando Silié Gatón, Dr. Bolívar Batista del Villar, entre otros. De igual forma, la historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales no puede escribirse en pocas palabras, sin la mención del profesor Caratini, quien a una avanzada edad se integró a la docencia universitaria, quien fuera pelotero profesional. Fue un inmigrante puertorriqueño que vino a vivir al país, habiendo sido beisbolista.

Entre finales de 1969 y los inicios de 1970 hubo un intento de reforma y de ponerle el nombre de Facultad de Ciencias Sociales y de fundir la contabilidad y la administración en una sola escuela o departamento, pero se pensó además integrar las escuelas de ciencias sociales que estaban en otras facultades. Ya desde 1968 se había integrado la escuela de sociología a la FCES de manera definitiva, porque ya el intento de sacar dicha escuela de la otrora Facultad de Filosofía y Educación (ahora Facultad de Humanidades) existía desde 1966, pero fue fallido para ese año, pero no así en 1968. La escuela de sociología se había fundado en 1962 y su primer director fue el Dr. en Derecho Luis Rafael Del Castillo Morales.

Se pretendía entre finales de 1969 y 1970 cambiar su nombre a la Facultad, pero no sólo cambiarle el nombre para llamarla Facultad de Ciencias Sociales, si no hacer toda una reforma estructural de esa unidad académica. Ese proyecto de reforma aparece contenido en documento de 17 páginas largas (al parecer tiradas a mimeógrafo), con la fecha de 22 de diciembre de 1969, el cual se titula: Informe Sobre Departamentalización y Ante-Proyecto de Reforma, dirigido al Consejo Técnico (máximo organismo de la Facultad) enviado por la Comisión de Reforma de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En la última página se hace notar que ese documento era firmado por cuatro miembros que integraban esa comisión: Tres profesores y un estudiante. Ellos eran: los profesores Sergio Figueredo, Héctor B. Mejía Constanzo, José Sosa Valentín y el estudiante Modesto Reynoso.

Esto parecía lo más lógico, ya que una de las cosas que se pretendía era que hubiera una integración de las distintas carreras vinculadas directamente a la formación en ciencias sociales, incluyéndola en una sola unidad. Se pretendía que historia y antropología, periodismo o ciencias de la comunicación y derecho formaran parte de la nueva Facultad de Ciencias Sociales. Otra de las pretensiones era que contabilidad y administración estuvieran fundidas en una sola escuela o departamento en esa nueva facultad. En el caso de estadística era que debía de servir de escuela o departamento de servicio a la facultad desde otra facultad, la Facultad de Ciencias.

Si partimos de las cifras de investidos a nivel de grado y de algunos cursos de técnicos superiores (estos últimos son pocos) por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en su 67 años de existencia, las cifras son más que grandes. Sin incluir los años 2011 y 2012, los cuales no hemos podido encontrarlos para incluir, como parte de ampliación y corrección para una segunda edición del libro de nuestra autoría: 50 Años de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, editado por primera vez en el 2009, tenemos que la FCES ha investido a más de 56,000 profesionales de grado, sin incluir los de los dos años no encontrados. Es sorprendente la cifra, porque ninguna universidad privada ha investido esa cantidad a nivel de grado, pero en la UASD una sola facultad lo ha hecho en 67 años.

Ahora bien, La Facultad debe privilegiar mucho la planificación. Debe prestar mucha atención no sólo a que los estudiantes por un simple esnobismo elijan lo que quieren estudiar, debe estimularse las carreras que el país más necesita. Unos ejemplos, serían que el país necesita más médicos, enfermeras, biólogos, ambientalistas, trabajadores sociales, sociólogos, estadísticos, abogados criminalistas, agrónomos, economistas, administradores públicos, entre otras carreras. Ahora bien, el hecho de que la agropecuaria haya sido descuidada no quiere decir que así debe ser y que debemos descuidar la agronomía.

Tenemos que saber cuáles son las necesidades, no sólo las demandas del mercado para el consumismo neoliberal, porque hay que tomar en cuenta la calidad de vida de la gente, incluyendo las necesidades humanas de los profesionales y del resto de los ciudadanos, a la hora de formar los recursos humanos. Debe haber tope en algunas carreras. No podemos estimular a que la UASD haga lo que hace UNIBE que estimula a que muchos estudiantes después se formen como profesionales se vayan a ejercer fuera. No se trata de xenofobia, pero no debe haber tanta fuga de cerebros. ¿Para que muchos cerebros dominicanos fuera de aquí? Una corriente migratoria de Japón hacia Estados Unidos, entre finales del decimonono y principios del siglo XX, tenía por motivos formarse en universidades norteamericanas, pero la gran mayoría volvía a su país de origen, mientras aquí quieren estimular las universidades privadas que se formen aquí y se vayan a ejercer fuera.

