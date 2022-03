Servio Tulio: “Esa investigación de David Ortiz no tiene ningún valor ni trascendencia jurídica”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo este lunes que la investigación del caso del expelotero David Ortiz es una investigación privada, “sin ningún valor”, y desde el punto de vista jurídico “no tiene ninguna trascendencia”.

Consideró que esa no fue una investigación del FBI o de la Procuraduría del Estado de Boston, sino que dos personas fueron contratadas por el astro del béisbol para que investigue un hecho, por lo cual “es una investigación privada”.

“Pero en principio eso no tiene ningún valor, porque eso no lo hizo ninguna institución, lo hicieron dos personas, y yo me pregunto: ¿le enviaron esos resultados de la investigación al Ministerio Público de la República Dominicana, que es la autoridad competente?”, se preguntó.

Castaños Guzmán destacó que esa investigación se “filtró” en un medio de comunicación de la ciudad de Boston, en Estados Unidos.

“Es más, para mí, si el equipo de Boston quería hacerle bien a David Ortiz, lo que le está haciendo es daño, porque eso es volver a poner sobre la mesa un tema que afectó la imagen de David, que para los dominicanos es un héroe, una gloria”, sostuvo durante una entrevista en el programa Telematutino 11, por Telesistema.

El Big Papi contrató al investigador privado Ed Davis, excomisionado de la Policía de Boston, ya que “quería asegurarse” de las versiones dadas por las autoridades e incluso, a finales de ese año, manifestó que los hallazgos fueron los mismos indicados por el entonces procurador Jean Alain, y el director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista.

No obstante, después de 2 años y nueves meses de suceder el atentado, en una entrevista con el periódico Boston Globe, el investigador Davis señaló que Ortiz sí era el blanco del atentado y que el autor intelectual fue el narcotraficante César Emilio Peralta, alias “El Abusador”.

Davis señaló como posibles motivos del intento de asesinato, que el narcotraficante se hubiera sentido “irrespetado” por el beisbolista en un momento determinado.

Estas declaraciones han impactado a la opinión pública nacional y han dejado muy mal paradas las investigaciones del entonces Ministerio Público y de la Policía Nacional.-

Relacionado