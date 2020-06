Servio Tulio Castaños: Parecería que la JCE está pegada con saliva a la pared, debe actuar con firmeza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo este martes que la Junta Central Electoral (JCE) es un organismo que tiene grandes debilidades y que en su calidad de órgano rector, debe actuar con la firmeza necesaria para hacer cumplir las leyes de régimen electoral y de partidos políticos.

“Es una institución que parecería que está pegada con saliva en la pared, que no tiene una base política, por eso es que hemos insistido en que debe dejarse acompañar, asistir de los partidos políticos, no está obligada, pero en esta ocasión dada las circunstancias, todas las decisiones que tome sea con el concurso de los partidos políticos y eso no le quepa la menor duda es el reflejo de una gran debilidad”, sostuvo Castaños Guzmán en un programa radial.

Asimismo, opinó que la Junta, dirigida por su hermano Julio César, debiera mandar un mensaje de equidad en todo este proceso, porque “parecería que todos andan de su cuenta y haciendo lo que les conviene”.

Señaló que, “para colmo, lo que pasó en las elecciones de febrero evidenció que tenemos una Junta institucionalmente débil, con una imagen totalmente por el suelo y esa debilidad entre legalidad, legitimidad y autoridad, es probablemente lo que no le ha permitido jugar un rol más activo”.

Al opinar sobre si el órgano se encuentra preparado para arbitrar los próximos comicios Castaños Guzmán indicó que se está desarrollando en medio de una pandemia y evidentemente se pueden presentar eventualidades, pero consideró que debemos creer y apostar a que el proceso va a culminar de manera exitosa.

Sin embargo, admitió que los ciudadanos dominicanos tenemos “la cultura de que el que pierde no admite que perdió” y que debemos estar conscientes de que existen algunas prácticas que se han instalado y no contribuyen a que los procesos políticos se legitimen durante su desarrollo.

Finalmente, el titular de Finjus recordó que el apego irrestricto al contenido de las disposiciones sobre la campaña electoral constituye uno de los elementos institucionales de mayor importancia para garantizar la idoneidad y legitimidad democrática en todo el proceso de elección.

“Consideramos oportuno advertir a la sociedad sobre la probable inequidad que puede darse en este período de campaña,

especialmente por las circunstancias que atraviesa el país en su vida social y económica a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19)”, señaló Castaños Guzmán.

