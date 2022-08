Servio Tulio Castaños Guzmán “Es normal que se produzcan diferencias en el Ministerio Público”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó que el supuesto enfrentamiento entre la procurador general de la República, Miriam Germán Brito y la directora de Persecución de la Corrupción Administrativa, Yeni Berenice Reynoso fortalece a esa institución.

“Es una situación totalmente normal. Te voy a explicar cuál es la estructura del Ministerio Público, porque también hay que desmontar algunos mitos que se han construido alrededor del Ministerio público. Yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público y tengo una relación con el Ministerio Público directa y te digo que eso es totalmente normal. Y eso tampoco es malo. Eso pasa en un tribunal cuando un juez da un voto disidente, eso es normal. No es la primera vez que pasa eso vive pasando al interno del Ministerio público para que tú lo sepas”.

Dijo que las confrontaciones son un contrapeso a lo interno del Ministerio Público.

Sostuvo que por primera vez los magistrados de la Procuraduría General de la República están actuando de manera independiente en sus funciones, pero apegados a las normas.

Según señala un anota de prensa este sábado, Castaños Guzmán indicó que “El presidente Luis Abinader tuvo una visión que fue más allá que la que tuvieron los otros presidentes. Es que el Presidente se quitó un problema grande de arriba, porque aquí cada vez que aquí se iniciaba un proceso, un caso contra de un ilícito de corrupción a quien responsabilizan al Presidente de la República, el secreto es el problema”.

“Lo que te quiero decir es que eso es normal para empezar el miércoles de esta semana firmamos un acuerdo entre la Procuraduría. Y la Policía. ¿Y, quiénes eran los representantes del Ministerio público que estaban en esa reunión? Yenni Berenice y la magistrada Miriam Germán, agregó.

La violencia

Servio Tulio Castaños Guzmán también fijó su posición del auge de la violencia que se registra en el país y expresó que la entidad a la que pertenece le preocupa, e instó al gobierno a tomar las medidas que involucren a todos los sectores para que se produzca una disminución de la misma.

Recordó que Finjus ha venido analizando la situación de la violencia en el país y que tienen una visión amplia de lo que acontece en otras naciones, así como el tratamiento que se le da a la situación.

“Hemos visto el resultad de políticas exitosas en países en donde el tema de la violencia se abordó con éxito. Como el caso de España, Costa Rica y Argentina. Y lo que pasó en esos países fue que se hizo un pacto desde el Estado. En donde las políticas se construían conjuntamente con las instituciones que desde el Estado deben de darles respuesta” aseguró.

Resaltó que un pacto involucra a sectores que inciden en la sociedad como Juntas de Vecinos, grupos empresariales, organizaciones políticas, religiosas, así como instituciones estatales.

“Todos los partidos tienen que estar ahí porque el problema de la violencia es un problema que nos afecta a todos, absolutamente a todos. Es como el problema de la seguridad pública que nos afecta a todos”, aconsejó.

El vicepresidente de Finjus, consideró que probablemente el presidente Luis Abinader tomará una decisión para integrar a todos los sectores, ya que en este momento se evidencia una falta de organización para tratar el tema.

“Porque hay una falta de coordinación, vemos que en esta ocasión hay una sinergia y yo soy testigo de eso. Entre los fiscales y los policías hay una relación que se está construyendo entre esas dos instituciones, pero ahora yo me pregunto. ¿Está pasando eso con el Ministerio de la Mujer? ¿Está pasando eso con el Ministerio de Salud Pública? ¿Yo te pregunto, no se ve que se está haciendo desde el Consejo Nacional de Drogas? Cómo se está abordando por el tema del consumo de drogas” se preguntó.

Agregó que “Porque cuando tú tienes una visión histórica del problema, te encuentras con que este es un problema que viene desde la génesis de la fundación de la República Dominicana”.

“El tema de la violencia, tú no la puedes tener una visión homogénea. Los niveles de violencia que se desatan, por ejemplo, en la reunión sur. Su génesis es totalmente diferente a la que se desata en la región Norte o en región Este. ¿El menor número de feminicidios que hay en este país, tú sabes dónde es? En el Sur y eso se explica por una sencilla razón, porque es la región menos desarrollada intelectualmente. No así, por ejemplo, en la región Norte, en donde las mujeres han desarrollado una serie de capacidades que ya ellas comienzan a competir con los hombres”, añadió.

Relató que, en el caso de los feminicidios, con relación al año pasado, ha habido menos feminicidios.

“El problema está en que de cada 5 actos violentos que se cometen desde el hogar solamente se denuncia a uno, entonces, tú tienes una cifra negra que el Estado no controla. ¿Pero qué sucede con ese 1%? Entonces tú no puedes frente a esa cifra negra, tú no puedes diseñar una política para el problema. Está allá adentro. ¿Por oye qué pasa con ese 1%? ¿Qué denuncia? Más del 70% entonces, las mujeres retiran la acusación y son ellas, entonces, las que van muchas veces. Con el agresor a pedirle al Juez. Que no fue eso lo que pasó”.

Ley electoral

Al referirse a la iniciativa de la Junta Central Electoral que llevó al Congreso Nacional un proyecto para modificar la Ley Electoral, Servio Tulio Castaños expresó que se trató de una decisión atinada y espera que la misma sea aprobada.

Sostuvo que cada vez que el presidente de la JCE, Román Jáquez quiere emitir una resolución, los partidos políticos se la tumban.

“Yo sostengo la tesis de que los miembros de la JCE, con la ley que nosotros tenemos tan pegado con saliva en la pared. ¿Tú no te acuerdas cuando se dio el debate? ¿De qué? ¿Cómo le dieron a la Junta la atribución de que fuera la que organizará los procesos internos? ¿De los partidos políticos? Después de ese tema ahí comenzó el problema”.

Comentó que la JCE anda por un lado y el Congreso por otro. “En el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, lo que se está debatiendo no fue lo que se debatió en el Consejo Económico y Social, en donde se generaron consensos. En el Congreso lo que se está debatiendo es un código electoral”, comentó.

Servio Tulio lamentó que los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, los miembros de la Junta Central Electoral y los líderes de las bancadas de las diferentes fuerzas políticas no se hayan reunido para abordar el tema.

“Eso nunca se ha hecho. Esto nunca se ha hecho. ¿Entonces, si no, cuál es el tranque que hay en el Congreso? El Congreso el tranque es el tema del financiamiento, el tema del transfuguismo, los tiempos y el voto preferencial”, afirmó Castaños.

El vicepresidente de Finjus ofreció estas declaraciones ser entrevistado en el programa televisivo Encuentro Extra.

