Servidores públicos piden a autoridades emitir resolución les reconozca el derecho a pensión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep), pidió este jueves a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y de la Comisión Permanente de Pensiones (CPP) que emitan la resolución que les reconocerá el derecho a pensión que por ley les corresponde como lo establece la Ley 379-81.

El coordinador general del movimiento, Holguín Veras indicó que han pasado 6 meses desde febrero del presente año, que el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, Edward Guzmán y la directora general de la DIDA, Carolina Serrata Méndez, se comprometieron a satisfacer el reclamo del Mopesep, durante el primer trimestre de 2023, es decir, hasta el 31 de marzo del año en curso y que a la fecha no han recibido respuesta a sus demandas.

Manifestó que el Mopesep solicita permanecer en el sistema de reparto, al indicar que el reconocimiento y aplicación del derecho a permanecer en el sistema de reparto que tienen todos los servidores públicos amparados por la Ley 379-81, sin importar la edad como establecen los artículos 35, 38 y 39 de la Ley 87-01, derecho que por ser un derecho laboral tal y como lo reconoce la Ley 41-08.

También, piden la eliminación del límite de los ocho salarios mínimos a las pensiones del sistema de reparto, contenida en l Ley 379-81 que establece como tope máximo a las pensiones que se otorgan por esta legislación ese tope de salarios.

En ese sentido, indicaron que, sin embargo, en las pensiones que otorga por Decreto el presidente de la República no se cumple con este límite y en al menos siete instituciones públicas existen leyes que eliminan la aplicación de la misma.

Finalmente, reclaman el cumplimiento del derecho de los pensionados a disfrutar del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo.

A esto agregaron que, ese derecho “continúa siendo conculcado por las autoridades del CNSS, negándoles el disfrute de este derecho a las personas cuando se pensionan, el Mopesep reclama el cumplimiento inmediato de este derecho, tal y como lo establece la Ley 87-01 y no un seguro subsidiado o mejorado como se le está ofreciendo a algunos pensionados.

“Nosotros no estamos pidiendo un regalo, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Estamos pidiendo que se reconozca el derecho de los servidores públicos que trabajamos en el Estado desde antes de la ley 87-01 a ser pensionados por la Ley 379-81 y que en los artículos 35, 38 y 39 de la ley 87-01 son reconocidos nuestros derechos», aclaró.

Aseguraron que todos los servidores públicos amparados por la Ley 379-81 viven la angustia de no tener la certeza de que sus derechos serán reconocidos y cumplidos. Los agobia la actitud insensible con la que las autoridades del CNSS y del Gobierno ha manejado su reclamo.

Dicen sentirse frustrado de que ni la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), ni la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), ni tampoco el Defensor del Pueblo le han acompañado en la forma en la que están llamados a proteger a los ciudadanos (afiliados) en la protección de sus derechos.

“Para las AFP negar mi pensión es un negocio, para mí es lo que asegura mi futuro” …” Quiero vivir mi retiro a plenitud, no morir en la miseria”, fueron algunas de las consignas plasmadas en las pancartas que llevaban en manos los ex empleados públicos, durante una concentración frente a la Torre de la Seguridad Social, ubicado en la avenida Tiradentes en el sector de Naco.

Sobre la Ley 87-01

La ley 87-01 tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en el marco de la Constitución dominicana, para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.

