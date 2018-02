Servicio o comercio

Muchas instituciones del Estado deberían revisar cuál es su misión, o el objeto de su existencia. Hoy el afán por recaudación ha convertido a muchas instituciones estatales, en una especie de Dirección General de Impuestos Internos Ad Hoc

Cada quien quiere cobrar sus propios impuestos o hacer negocio con el servicio que de manera gratuita está llamado a brindar a la población.

Cito: Los Ayuntamientos cobran lo que le viene en gana cuando quieren y como quieren y a nadie parece importarle (estos alegaran que están facultados), y que decir de la Dirección de Pasaportes, la Jurisdicción Inmobiliaria, los registros civiles y conservaduría de hipoteca también. Todos pegamos el grito al cielo, pero solo hacemos eso, gritar; ninguno accionamos, que sea el otro el que actúe.

He citado a vuelo de pájaro alguna institución, pero sé que usted que ahora lee esto, le fluyen por la cabeza otras muchas.

Pienso y sugiero que deben surgir más organizaciones no gubernamentales que se conviertan en observadores del buen y fiel cumplimiento de los servicios públicos, pro consumidor y el Defensor del Pueblo, la Dirección de Ética Pública , deben doblegar esfuerzo por empoderar a las persona para que aprendan a reclamar hablen y exijan como escuche decir a doña Zoila Martínez Guante, actual Defensora del Pueblo e igualmente , incentivar esas iniciativas de observadores del buen funcionamiento de los servicios públicos.

Los abusos no son buenos, algún día se convierten en gotas que rebosan copas. La Patria es el hogar de todo, es el bien común también. Si el Estado no da lo que debe, que no quite lo que no debe.

En nombre de la eficientización se están cometiendo grandes abusos. Dejen los cobros a Impuestos internos y si alguna tasa han de cobrar, que sea una taza, no una jarra.

Hasta la próxima.

