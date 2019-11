Servia Iris Familia: PRM y aliados llegarán al gobierno para devolverle la fe a los dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La candidata a diputada en el exterior por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia dijo que los próximos legisladores están llamados a ser diferentes al igual que el licenciado Luis Abinader en la primera magistratura del Estado, “ya que el pueblo no aguanta más”

Aseguró que los perremeístas y sus aliados van a llegar al gobierno para devolverle la fe perdida a los dominicanos y demostrar que es posible un cambio, cambio que aseveró lo implementará el candidato del PRM y fuerzas aliadas.

Servia Iris Familia definió el voto del exterior como un sufragio duro, y que en ese sentido el partido oficialista le tiene miedo a esa realidad, y mencionó como prueba de eso que no se realizaron primarias en el exterior supervisada por la Junta Central Electoral como paso previo para impedirle el voto, lo que no sucederá por ser una conquista que costó muchos sacrificios a sus gestores.

Definió al actual gobierno como un tipo de dictadura moderna que viene coartando el derecho de expresión a las personas que tienen programa de radio, televisión y otros medios, presionando a los propietarios que diferentes tipos de chantajes para que sean impedido de accionar en dichos medios de comunicación.

Destacó que el PRM fue el único partido político que realizo en Nueva York primarias interna para la escogencia de sus candidatos a Diputados del Exterior porque es un partido moderno, democrático y porque los 23 precandidatos que participaron estaban opuesto a señalamiento por el dedo para lo que se efectuó dicha primarias en toda la circunscripción 1 con 30 centro de votaciones diseminados por toda esa demarcación, de donde surgieron 3 candidatos a dicha posición para las elecciones congresuales del 17 de mayo de 2020. Servia Iris Familia resultó ser de 18 precandidatos, la más votada en el Estado de Nueva York, correspondiéndole la casilla número dos en la boleta congresual de aquí.

Confesó que su triunfo radica en que siempre que va a iniciar un proyecto se encomienda a Dios y le pide que si él entiende que le conviene que se lo dé y si no le conviene que se lo quite, que con esa mística es que emprende o no a la búsqueda de sus objetivos, agregó que lleva en su espíritu la vocación de servicio ya que siempre está a las ordenes de la comunidad, estando pendiente de la gente y sus necesidades por lo que la población confía en ella, al igual que su partido el PRM.

Servia Iris Familia a participar como invitada especial en un reconocido programa de televisivo local, recordó que nunca ha tomado vacaciones en política y que tiene 30 años en la comunidad de Nueva York, y que esa misma cantidad de años lo ha dedicado a servir a la comunidad por lo que entiende que cuando resulte electa Diputada del Exterior para el cuatrienio 2020-2024, su accionar no será diferente.

Dijo estar comprometida a trabajar por la comunidad ya que la circunscripción que aspira a representar a tenido tres diputados por dos periodos consecutivos y la población se siente decepcionada porque estos no han realizados ningún tipo de gestión significativa en su favor, ya que estos han sido electos a la posición y se marchan a la República Dominicana a vivir la buena vida y se olvidan de quienes los eligieron o en el caso de uno que tiene record de inasistencia a ejercer sus funciones, reiterando que ella será la diferencia porque no perderá contacto con sus electores y desempeñará cabalmente sus responsabilidades legislativa.

