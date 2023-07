Serrata dice SDO no tiene funeraria municipal; aboga por inversiones equitativas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado y precandidato a alcalde de Santo Domingo Oeste (SDO) por la Fuerza del Pueblo (FP), diputado Aquilino Serrata, indicó este lunes que el 40 % de los fondos que la administración destina a obras e infraestructuras debe ser mejor distribuido, porque a pesar de ser el quinto municipio de mayor importancia en el país no tienen todavía ni una funeraria municipal, la cual ha sido un anhelo de los munícipes durante años.

Precisó que se inició la construcción de una funeraria hace 12 años y el actual alcalde recibió la obra en más de un 90 % de terminación, sin embargo, no le ha dicho al municipio qué hará con la misma.

“Se necesitan muchas cosas en Santo Domingo Oeste; necesitamos que los jóvenes hagan deporte y de ahí hay que destinar una partida para construcción y reconstrucción de canchas, pero tampoco tenemos un parque, la mayoría de los barrios no tienen espacios recreativos”, sumó.

Serrata emitió sus comentarios al ser entrevistado por los periodistas Luis y Emilio Osvaldo Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que su principal intención es darle buen uso a los fondos públicos que maneja la alcaldía y que se cumpla el artículo 21 de la Ley 176-07 sobre los Municipios y el Distrito Nacional sobre la distribución de los fondos.

“El artículo te dice que el 25 % tiene que ir destinado a nómina, el 31 % destinado a pagos de servicios y temas tan sensibles como la recogida de basura allá todavía no ha podido ser resuelto producto de que no se le da buen uso a los fondos públicos, no es posible que 60 % de la basura que produce allá vaya a las cañadas y todavía haya gente que la quema como si tuviésemos 50 años atrás”, cuestionó.

Manifestó además que su municipio ha estado sumido en el atraso, en la arrabalización y en la falta de oportunidades en todos sus años de fundación porque primero fue administrado durante 18 por una familia que no trabajó por el bienestar de la población y ahora por un alumno aventajado de esa misma familia.

“Entendemos que el municipio tiene que cambiar, tiene que convertirse en un municipio habitable, seguro, organizado, limpio, donde cada ciudadano se sienta orgullosos de vivir porque siendo nosotros el quinto municipio de mayor importancia en término electoral, somos el número uno en arrabalización y falta de oportunidades”, expresó.

Aseguró que se encuentra preparado para realizar los cambios que necesita el municipio y cuenta con un equipo que incluso ya se encuentra realizando levantamientos con fines de llegar a aplicar sus propuestas.

Contienda interna

Serrata precisó que además de él hay tres aspirantes más a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el partido Fuerza del Pueblo, sin embargo, manifestó que este tema no le preocupa porque su verdadero opositor es el partido de gobierno y para eso está trabajando.

“Nosotros vamos a ser el alcalde de Santo Domingo Oeste, nosotros tenemos la estructura del partido en más de un 95 %”, agregó el dirigente político al tiempo de puntualizar que el partido verde elegirá su candidato por el método de encuesta.

