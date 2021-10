Serie Mundial: Lo que debes saber del tercer juego entre Astros y Bravos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA – Comencemos de nuevo, con relevistas descansados, abridores novatos y la Serie Mundial replanteada ahora como un duelo al mejor de cinco juegos. Hagámoslo en Truist Park, el estadio de los Bravos de Atlanta que recibirá por primera vez un Clásico Otoñal y los primeros juegos de los Bravos en casa en este evento durante este siglo. Juguemos sin bateadores designado, posiblemente la última Serie Mundial sin ellos.

Y que sea un viernes en la noche, cuando los Bravos tratarán de retomar el mando en el Juego 3 y los Bravos intentarán mantener la inspiración tras la victoria por 7-2 la noche del miércoles en Houston.

Los Astros vienen de cortar una racha de cinco derrotas al hilo en casa en la Serie Mundial y ahora los Bravos, en medio de una cadena de cinco reveses seguidos en casa que comenzó en 1996 y terminó en 1999, tratarán de hacer lo mismo.

“Yo pienso que los fanáticos están emocionados”, dijo el abridor de los Bravos, Ian Anderson. “Pienso que los aficionados de Atlanta siempre están presentes en esta época del año. Hemos tenido algo de éxito, los equipos, y la ciudad también. Así que vamos a tratar de completar el trabajo para ellos”.

El Juego 3 será una rara batalla de novatos, con Anderson en la loma por los Bravos y el venezolano Luis García por Houston. Se trata de apenas el octavo juego en la historia de la Serie Mundial y el primero desde el Juego 1 de la del 2006 (Justin Verlander por los Tigres contra Anthony Reyes y los Cardenales) en el que los dos abridores son novatos, algo que podría sacar de paso a algunos de los bateadores.

“Si nunca lo has visto, puedes ver todos los videos que quieran”, dijo el manager de los Astros, Dusty Baker, “pero hasta que no veas en qué punto suelta la pelota, hasta que no lo veas en el montículo… yo siempre he pensado que es más fácil para ti ser el que está tirando la pelota a donde quieras lanzarla”.

Pero, por supuesto, como se trata de la postemporada 2021, el resultado probablemente dependerá tanto de los relevistas como de los abridores. Ambos de estos bullpens han trabajado mucho este octubre. Hasta ahora en la Serie Mundial, los abridores han sumado 14.1 innings, por 20.2 de los pitchers que han venido desde el bullpen. Así que ambas novenas recibieron de brazos abiertos el día libre del jueves, especialmente los Bravos, que perdieron al veterano abridor Charlie Morton en el Juego 1 por una fractura de peroné.

“El bullpen obviamente va a jugar un papel bien importante, obviamente, en todo lo que podamos hacer, porque perdimos un tremendo abridor”, reconoció el piloto de los Bravos, Brian Snitker. “Así que probablemente vamos a tener dos juegos (Juegos 4 y 5) en los que vamos a necesitar 18 innings de ese bullpen”.

Eso no hace sino sumarle más importancia al Juego 3. Y aquí está el significado en números de dicho juego cuando la serie está empatada 1-1: el ganador del Juego 3 en tal escenario ha terminado llevándose 39 títulos en 60 intentos (65%). Eso incluye seis de las últimas nueve y 13 de las últimas 17 ocasiones.

¿A qué hora es el juego?

El Juego 3 está pautado para el viernes a las 8 p.m. ET.

¿Cómo lucen las alineaciones?

Astros:

1. José Altuve, 2B

2. Michael Brantley, RF

3. Alex Bregman, 3B

4. Yordan Álvarez, LF

5. Carlos Correa, SS

6. Kyle Tucker, CF

7. Yuli Gurriel, 1B

8. Martín Maldonado, C

9. Luis García, P

Bravos:

1. Eddie Rosario, LF

2. Freddie Freeman, 1B

3. Ozzie Albies, 2B

4. Austin Riley, 3B

5. Jorge Soler, RF

6. Adam Duvall, CF

7. Travis d’Arnaud, C

8. Dansby Swanson, SS

9. Ian Anderson, P

¿Quiénes son los lanzadores abridores?

Astros: García (1-1, EFE de 9.64) repuntó de dos pobres aperturas contra los White Sox y los Medias Rojas en la SDLA y la SCLA, respectivamente, llevándose la victoria con 5.2 innings en blanco de labor y apenas un hit permitido en el Juego 6 de la SCLA, que le dio el pase a Houston al Clásico Otoñal. García estará lanzando con una semana de descanso, lo que podría beneficiar la velocidad de su recta. En el Juego 6 ante Boston tocó las 97 mph de forma consistente, luego de apenas haber tirado un pitcheo de al menos 97 mph en la temporada regular.

Bravos: Anderson (1-0, EFE de 2.25) estará haciendo su primera apertura de la Serie Mundial. El derecho de 23 años ha realizado sólo 30 aperturas en temporada regular, pero tiene efectividad de 1.47 en siete juegos iniciados en playoffs.

Anderson ha recibido la oportunidad de completar cinco innings en sólo una de sus tres salidas este octubre. Pero sabiendo que tendrán que usar tanto a su bullpen en los Juegos 4 y 5, los Bravos probablemente van a darle más rienda de la que le dieron contra los Dodgers en la SCLN.

¿Quién está encendido y quién no?

Astros: Brantley tiene de 9-5 en la Serie Mundial con un par de juegos de dos o más hits y Tucker de 7-3. Del otro lado están el puertorriqueño Correa, que lleva de 7-1, y Bregman, que tiene de 7-0 en el Clásico Otoñal.

Bravos: Rosario está bateando .426 con un OPS de 1.173 en esta postemporada. Freeman tiene un OPS de .995 en 12 juegos en octubre. A d’Arnaud no le fue bien en las dos primeras rondas, pero tiene de 8-3 con un jonrón en los primeros dos juegos de la Serie Mundial.

¿Algo más que los fanáticos quieran saber?

Los Bravos han ganado 10 de sus últimos 11 juegos en casa, incluyendo cada uno de los cinco que han disputado esta postemporada. La única derrota durante ese trecho fue el 1 de octubre, un día después de que aseguraron el título de la División Este de la L.N.

Los equipos que han anotado primero en la postemporada 2021 tienen récord de 26-7.

