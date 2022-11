¿Sería Aaron Judge el mejor Yankee de la historia en irse del Bronx?

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los grandes Yankees no se van, al menos no cuando siguen siendo “grandes”. Pero Aaron Judge podría estar cerca de hacerlo.

En los viejos tiempos, cuando Babe Ruth salió de los Yankees, sus mejores días ya estaban en el pasado. Lo mismo con Yogi Berra, quien disputó nueve partidos con los Mets a sus 39 años. Lou Gehrig se retiró tras ser diagnosticado con ALS. Incluso en el mundo del béisbol previo a la agencia libre, Joe DiMaggio pasó toda su carrera con el uniforme de rayas, igual que Mickey Mantle, Derek Jeter y el panameño Mariano Rivera.

El único astro en salir del Bronx en la agencia libre, en el mejor momento de su carrera, fue el dominicano Robinson Canó. Tras nueve campañas con los Bombarderos, firmó un contrato de US$240 millones y 10 temporadas con los Marineros, luego de que la mejor oferta de los Yankees fuera de siete campañas y US$175 millones.

Pero ahora hay posibilidades de que Judge salga de los Yankees, tras pasar toda su carrera con Nueva York y luego de una de las mejores temporadas en la historia del club, incluyendo las épocas de Ruth y Gehrig. Judge superó la mejor campaña de cuadrangulares de Babe Ruth y superó los 61 de Roger Maris en 1961, empalmando 62 cañonazos y llevándose el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Ha dado al menos 50 bambinazos en una campaña dos veces en su carrera, algo que sólo habían hecho Ruth y Mantle con los Yankees.

Ruth ingresa al mercado libre de la misma manera en la que lo hizo Alex Rodríguez en el 2007, cuando se salió de su contrato tras conectar 54 jonrones y empujar 156 carreras. Pero nadie creyó nunca que A-Rod iba a salir de Nueva York. Terminó acordando otro pacto por 10 años, la misma cantidad de temporadas que concretó Canó con Seattle seis años después.

Pero ninguno de ellos llegó a ser la cara de los Yankees, incluso en sus mejores momentos, como sí lo hicieron Jeter y Rivera y ahora Judge, quien fue un jugador franquicia en el 2022 como pocos lo habían hecho. No hay manera de saber cuánto habrían caído los Yankees en la segunda mitad de la campaña de no haber contado con el cañonero en sus filas.

Ahora, entra Judge al mercado libre luego de un año como ése. Ya empezó a recibir interés de otros equipos, como los Gigantes de San Francisco, que tienen el dinero necesario para contratarlo. Chris Mullin, oriundo de Nueva York y miembro del Salón de la Fama del baloncesto jugando en el “Dream Team” y los Warriors de Golden State, es uno de los que intentan “reclutar” al cañonero, diciendo el otro día por televisión, “Hemos estamos esperando a alguien que pueda reemplazar a Barry Lamar Bonds y [Judge] es la figura perfecta”.

Los Gigantes firmaron a Bonds como agente libre, luego de que el cañonero saliera de los Piratas en 1992 cuando era el vigente JMV. Bonds ganó su segundo JMV consecutivo con San Francisco al año siguiente, mucho antes de su polémico vínculo con el uso de sustancias prohibidas. Bonds fue para los Gigantes una figura a la altura de Willie Mays.

Ahora, todos estos años después, los Gigantes han identificado al reemplazo de Bonds, intentando convencer a Judge, quien se crio a un par de horas de distancia del Oracle Park en Linden, California.

Esto es lo que dijo Farhan Zaidi, presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes:

“Creo que desde el punto de vista económico, nadie está fuera de nuestro alcance. Se trata de si hay interés mutuo y si podemos armar el mejor equipo posible”.

Los Yankees tenían a Judge para ellos solos en la primavera pasada, cuando le ofrecieron al cañonero una extensión de contrato de US$213.5 millones a lo largo de siete años, además de los US$17 millones que devengaría en el 2022. Luego, todo el mundo vio lo que pasó. El mismo día en el que Judge fue nombrado JMV de la Liga Americana, Brian Cashman dijo que los Yankees le habían hecho otra oferta al patrullero, diciendo que están “contra el reloj”.

“No estamos jugando”, dijo Cashman.

Bueno, ahora no lo están.

Nadie ha informado aún si los Gigantes han hecho una oferta formal. Nadie sabe cuánto le están ofreciendo los Yankees a Judge ahora. Nadie sabe, al menos por ahora. Los Dodgers podrían ingresar a la puja y es evidente el poder económico con el que cuentan.

Aaron Judge, la estrella de los Yankees, la principal estrella del béisbol en la actualidad, es agente libre. Quizás no decida ser el mejor Yankee en dejar el equipo. Pero podría serlo. Canó fue un grande para los Yankees al momento de irse. Pero no como Judge.

