Sergio Sarita aboga por una campaña electoral en la que predomine la pulcritud y decencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-“Si los líderes políticos no le ponen alto a la carrera de insultos, infamias y de mentiras en que está hundiéndose el país, le abriremos la puerta al próximo dictador”, adviertió el patólogo Sergio Sarita Valdez.

Sarita Valdez, militante del Partido de la Liberación Dominicana, dijo esperar que la próxima campaña electoral sea un modelo que se pueda imitar por otros países, según una nota de prensa del Departamento de Comunicaciones del partido 0ficial.

“Es mi profundo y sincero deseo estar soñando equivocado, y que la venidera campaña electoral sea un modelo de pulcritud y decencia, digno de imitar por muchas otras naciones”, agregó el dirigente peledeísta al recordar una alocución del profesor Juan Bosch del 10 de diciembre de 1962.

Reveló que nadie debe hacerse ilusiones pues la democracia no puede establecerse sobre bases tan sucias y tan débiles como las que estamos echando aquí, en los actuales momentos.

“La democracia es una manera de vivir, no sólo un sistema de gobierno, y el fundamento moral de la democracia, es el respeto mutuo; el respeto entre los hombres, entre los partidos, entre los grupos sociales…No es moral rebajarse a tanto para llegar a la Presidencia de la República”, expuso en su artículo que publica en el diario Hoy y en Vanguardia del Pueblo en su formato digital.

Considera que los que hacen eso para llegar a la presidencia, harán cosas muy feas si llegan al poder. “Si nosotros tuviéramos que lanzar anónimos a la calle, si tuviéramos que inventar mentiras y calumnias, si tuviéramos que usar una cinta sonora falsa para engañar al pueblo, no estaríamos luchando, porque no aceptaríamos la Presidencia de la República a ese precio. La Presidencia no es un botín de guerra que se debe conquistar a sangre y fuego”, hizo referencia a una cita del Profesor Juan Bosch en su campaña a la Presidencia en 1962.

Invitó a los discípulos del Profesor Juan Bosch a honrar su discurso.

Anuncios

Relacionado