Sergio Ramírez Mercado y la democracia liberal burguesa de hoy: A esa nunca aspiró el sandinismo

Sergio Ramírez Mercado, hombre importante en el Gobierno sandinista de Nicaragua inaugurado en 1979 luego de la guerra civil en contra del somocismo, ha renegado del sandinismo y del gobierno de Daniel Ortega. Este último, quien es el actual jefe de Estado y quien fue el primer jefe de Estado electo, en las primeras elecciones después del triunfo sandinista y del gobierno de la Junta de Reconstrucción Nacional que sucedió al gobierno somocista. Tal vez su escepticismo sea un poco parecido al de Ernesto Sábato, escritor argentino de origen italiano, cuando este después de asistir al Congreso Internacional de Juventudes Comunistas de 1933 en Bruselas, ya que éste renegó de todo modelo de sociedad occidental. Esto dio lugar a que fuera malinterpretado por nuestro Juan Isidro Jimenes Grullón, llegando a publicar su ensayo: El Anti-Sábato. Pero Sábato aclaró en su último libro: Antes del Fin, que no había renunciado a su sensibilidad social y a su humanismo y dijo que había sido malinterpretado.

Cuando Pablo González Casanova escribió su libro: La Democracia en México (1965), veía la democracia en su país como algo terminado o acabado, aunque recorriendo el libro no está clara una definición del concepto de democracia, lo que da a entender que concebía por esta la democracia representativa de factura occidental. Debe ponerse en claro que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la llamada democracia representativa, es decir, la democracia liberal representativa. Lo que se debe tener claro si ella es propicia o no la justicia social y las garantías de los seres humanos como ciudadanos; al líder libio Muhammad al Gadafi lo satanizaron por establecer un régimen en su país muy distinto al que tenemos aquí, basado aparentemente en una mejor distribución de las riquezas, pero lo estigmatizaron y terminaron los occidentales interviniendo en su país y asesinándolo. El Libro Verde, obra escrita por Gadafi, habla de propiciar la democracia directa, que de acuerdo a lo que el tratadista de la ciencia política Giovanni Sartori plantea, en su obra: ¿Qué es la democracia?, es una utopía, es decir, como algo que no se puede alcanzar.

Sin embargo, en los inicios de la Revolución Rusa hubo un mecanismo de ejercicio del poder y gobierno populares con la participación directa de los ciudadanos. Es que había decisiones que se tomaban de manera deliberativa en cada espacio, porque no sólo estaban los soviets o consejos, si no los comités de fábrica, de Taller, de finca y los sindicatos, en estos últimos todos los trabajadores tenían derecho a deliberar para tomar decisiones, ya fueran los que pertenecían a una finca, los de una fábrica o dentro de ésta los de un taller, podían deliberar y tomar decisiones en asambleas en cada espacio. En cierto modo era una democracia directa, por lo menos más participativa que la que conocemos aquí y en otros países, la democracia liberal representativa, que debe ser a la que aspira o defiende Sergio Ramírez Mercado.

Al parecer, según lo que deja ver en el Listín Diario, para Sergio Ramírez Mercado Daniel Ortega y Nayib Bukele son dictadores y la diferencia entre ellos es que Ortega no tiene apoyo de la población de Nicaragua y Bukele sí tiene la aceptación de su país. Para Ramírez Mercado, Vuele al igual que Ortega también “tiene talante autoritario”; parece que al referirse a China como emergente para convertirse en una gran potencia mundial elude el referirse que su sistema político es autoritario y que el gobierno chino no coincide con la democracia liberal occidental. Al ser China una gran potencia paralela a Estados Unidos, él no está viendo el ocaso de Estados Unidos. ¿Será que Estados Unido es Invencible para Sergio Ramírez? Parece ser que a China no se le puede o no se le debe cuestionar por ser la gran potencia que es esa gigante nación asiática.

En el caso del presidente de México por ser opuesto al neoliberalismo, considera a López Obrador como si fuera un dictador. Está el ex-vicepresidente de Nicaragua asumiendo que los regímenes que hablen de medidas anti-neoliberales y no estén muy de acuerdo con Estados Unidos hay que estigmatizarlos y calificarlos de dictadores. No es ser democrático ser neoliberal y no es antidemocrático oponerse al neoliberalismo. En el Chile fascista de Pinochet se asumieron medidas neoliberales y era un régimen enemigo de la democracia y de las libertades públicas, al igual que las juntas militares de Argentina en 1980 y Brasil en los 60 se vedó las libertades ciudadanas y el ejercicio del sufragio electoral y sin embargo pusieron en práctica medidas neoliberales. Ramírez Mercado parece que le viene ocurriendo algo parecido a lo de Mario Vargas Llosa que lo que está en contra de Estados Unidos es Malo y es dictadura o no esta con la democracia, aunque trata disimular un poco y por eso cuestiona a Bukele y a Ortega al mismo tiempo.

Tal vez Daniel Ortega no sea ni remotamente lo que en principios perfilaba como líder político, en los inicios del régimen sandinista. El sandinismo tuvo enfrentar a los representantes del liberalismo burgués opuestos acérrimos al somocismo, pero una vez cayó la dictadura los opositores pertenecientes a la familia de Pedro Joaquín Chamorro eran opuesto a la Revolución Sandinista; Violeta Chamorro le ganó a Ortega en una ocasión que intentaba reelegirse. No dudamos que el sandinismo haya perdido su esencia, pero también creemos que hay un manejo mediático y se estén exagerando muchas cosas. Probablemente, hoy no se hablara tanto de corrupción y de intolerancia en Nicaragua y en otros países, si en los países de América Latina y casi todos los del mundo no tuviéramos las consecuencias de ese modelo importado que es la globalización de la economía y la hegemonía del neoliberalismo generador de un capitalismo salvaje que provoca la reproducción ampliada de las pobrezas extrema y relativa (Marcos Villamán). Ese modelo que provoca la hegemonía del gran capital y del capital financiero, como pasa hoy en día en República Dominicana y en casi todos los países, genera desorden y por más que se quiera hablar de seguridad ciudadana, no la vamos ver en estos países, bajo ese modelo.

No se puede abstraer un concepto de democracia al margen del orden económico. Lo que vamos a tener es una democracia muy restringida, porque no va a haber una participación masiva de los sujetos sociales en la toma de decisiones, por lo menos de los problemas que les afectan directamente dentro de un espacio territorial reducido en que cohabitan con otros sujetos sociales. Ese modelo, el cual es cónsono con la hegemonía del capital financiero que supone para su existencia, provoca la expansión de las inversiones sobre todo en el sector de los servicios, provocando mucho desorden y sobre todo la devastación despiadada de los ecosistemas. Por eso sin que sea propicio con la contaminación y el cambio climático se promueve tanto el turismo en países como la República Dominicana; ese modelo de gestionar la economía ha provocado el achicamiento del Estado, y junto con esto, y la expansión a gran escala del turismo, las migraciones y la explosión demográfica, se convierte en un caldo de cultivo para la pobreza, la exclusión social y la violencia a diferentes niveles.

Esto último, porque con el achicamiento del Estado y la libertad de comercio aumenta la inseguridad ciudadana. Podríamos llegar a las mismas conclusiones que tiene Ramírez Mercado sobre el presidente salvadoreño, porque no creemos en el espectáculo, coincidimos tal vez en eso con algunos sociólogos mal llamados posmodernos o posestructuralistas sobre cómo se satisface el morbo a las gentes con el espectáculo. La pena no implica escarmiento necesariamente, aunque creemos en la cadena perpetua, no creemos en la pena de muerte. Ahora bien, habría que extinguir el gran capital y expropiar todo el capital financiero privado (acabando con los bancos, financieras, ARS, AFP y Loterías privadas) para que haya un poco de justicia y pueda eclosionar una verdadera democracia y podamos cuidar el planeta y a la vez la vida. La democracia verdadera sin garantías ciudadanas no puede haberla. Aquí lo intentamos a partir de las elecciones de 1962, pero todavía las ansias de riquezas de un grupo empresarios y la intervención extranjera impidieron su eclosión plena con las con reformas sociales del gobierno de Bosch, ya que fue víctima del golpe Estado y luego estalló una guerra y una intervención extranjera.

En Nicaragua lo intentaron luego de liquidar a Somoza, pero la familia Chamorro tenía poder y prestigio, Violeta Chamorro logró revivir el poder y los intereses de empresarios que no quieren una verdadera democracia; Daniel Ortega parece que renegó del Sandinismo. Nuestra existencia individual es temporal, pero debemos pensar que si bien la vida en general es como un hilo que se puede quebrar y romper, no menos cierto es que debemos tratar de actuar en función de que otros vienen y tratar de que el planeta siga con vida. Sin justicia no habrá vida y no habrá democracia y libertad para los seres humanos, sin estas no puede haber plenas garantías ciudadanas. Solo así, podemos pensar en ser felices.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

