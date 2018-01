Sergio Ramírez cree que los medios digitales le dan “más poder al poder”

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Cartagena.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez afirmó hoy en el Hay Festival de Cartagena que considera que los medios digitales de comunicación “le dan más poder al poder”, un punto en el que no coincidió la periodista Juanita León, que participó del debate.

“Yo siento que los medios digitales de comunicación le dan más poder al poder, de manipulación en las redes sociales, en la televisión misma, que pues la televisión tal como la conocemos hoy ya va llegar a desaparecer”, comentó Ramírez, último ganador del premio Cervantes.

En este sentido, comentó cómo ve en la televisión “una cantidad de canales oficiales que antes no existían” y que calificó como “canales de propaganda” de Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea o Venezuela.

“Yo me he acostumbrado a un periodismo en donde me gusta ver los puntos de vista balanceados y la independencia de quienes están hablando que no están supeditados a un poder superior que los vuelve cajas de resonancia de lo que el poder quiere”, aseguró Ramírez.

Esa injerencia también considera que se produce en las redes sociales, puesto que “hay gobiernos que tienen 20 o 30 personas sobre la computadora ocupando de como ponerle cola a todo lo que se opina en las redes sociales de manera oficial”.

Fue ahí donde la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, intervino en el debate al afirmar que en su medio digital tienen un “servicio del detector de mentiras de WhatsApp” en el que han observado que “claramente hay una gente contratada” iniciando esas cadenas que “nunca son totalmente falsas”, pero “casi siempre es engañoso”.

“Hay unas cosas que son medio verdad para decir unas grandes mentiras y claramente ahí hay una gente muy poderosa que lo hace deliberadamente”, añadió.

Sin embargo, León subrayó que no es “tan pesimista” porque “cada vez es más transparente la forma como se ejerce el poder”.

Para ella, el poder por un lado logra volver viral “unas mentiras con esas cadenas” pero al mismo tiempo está WikiLeaks o los Papeles de Panamá, “donde de alguna manera el poder también queda muy desnudo frente a sus estrategias porque un funcionario publico, un trabajador de una empresa pone en la red toda la información y todos la vemos”.

“Creo que lo mismo nos pasa a los medios de comunicación (…) Éramos bastante impunes en nuestra labor, hay unas amangualas con el poder, hay una cantidad de conflictos de interés que antes nadie podía señalar, ahora en las redes sociales la gente vuelve visible todo lo que tu callas, la gente ya sea en la sección de comentarios, o lo que sea, lo revela y eso ha tenido un golpe de credibilidad en los medios”, concluyó.

