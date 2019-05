Sergio Ibaka: “Es el momento de mi carrera. Significa mucho para mi”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- El ala-pívot español de los Toronto Raptors, Serge Ibaka, declaró este miércoles, un día antes del inicio de las finales de la NBA que su equipo disputará contra Golden State Warriors que “es el momento de” su “carrera”.

“Significa mucho para mí. Mi hija me va a ver jugar por primera vez en la final de la NBA”, comentó Ibaka, que ya jugó una final de la NBA en 2012, cuando militaba en los Oklahoma City Thunder, con el que el jugador de origen congoleño perdió contra Miami Heat, en cinco partidos.

Durante el día con los medios de comunicación en el Scotiabank Arena de Toronto, donde este jueves se disputará el primer partido de las finales, Ibaka declaró que “es el momento de” su “carrera” por el hecho de que su hija le vaya a ver jugar esa final.

“La primera vez, ella era muy pequeña. Pero ahora mi hija va a venir. Mi padre va a venir a verme jugar la final. Para mí es un momento que nunca voy a poder olvidarlo”, añadió Ibaka.

El jugador declaró a Efe tras derrotar en las semifinales a los Milwaukee Bucks que tenía “mucha hambre” para llegar a la final contra los Warriors. Este miércoles, Ibaka repitió que todos los jugadores de los Raptors, equipo en el que también milita el pívot español Marc Gasol, comparten su apetito.

“Todos los compañeros, tienen ese mismo hambre, porque llevamos mucho tiempo intentando llegar a la final y ahora que ya estamos aquí, tenemos mucha hambre”, explicó.

Ibaka añadió que la clave para derrotar a los Warriors, que han jugado las cuatro últimas finales de la NBA y han ganado tres, va a ser la defensa.

“Contra ellos, nosotros en defensa tenemos que jugar muy duro. Y no relajarnos. La clave es que no tenemos que relajarnos. Y no tener miedo. Tienes que ir a por ellos y hacerles trabajar. Sí ellos tienen que anotar, como son tan buenos, lo van a hacer pero que tengan que trabajar para que esto pase”, dijo.

El pívot, que desde la llegada al equipo en febrero de este año de Marc Gasol ha pasado a ser el ‘número 6’, también habló de su evolución como jugador en la NBA.

“Estoy intentando mejorar. Cada año el juego de la NBA está cambiando. Como jugador tampoco te puede quedar ahí cuando el juego está cambiando. He intentado cambiar mi estilo poco a poco, para quedarme aquí”, señaló.

“Ahora los equipos quieren un (jugador) grande que pueda tirar, que también pueda ir dentro, que pueda defender. Tengo que mejorar todo esto para poder seguir jugando y disfrutando del baloncesto”, concluyó Ibaka.

