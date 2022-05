Sergio Echenique, ahora “SEYE”, lanza su primer proyecto titulado “Mundos Paralelos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “Mundos Paralelos” es el inicio de un proyecto nuevo para mí como artista y como concepto. Es el proyecto con el que cambié mi nombre y cambié el tipo de música que solía hacer”, destaca el artista.

Versos Desnudos es el sencillo que acompaña el lanzamiento de este álbum en todas las plataformas digitales en Latinoamérica y todo el mundo, y llega en el momento preciso a acompañar la historia que el artista nos ha venido contando con canciones como Blu, Ascensor y Efecto Dominó, los sencillos que SEYE nos ha venido mostrando a lo largo del proceso de producción previo a este lanzamiento, y con él nos muestra un artista aún más completo, capaz de mucho más que lo que hemos podido ver hasta la fecha.

Los “Mundos Paralelos” son la música que me ha dado la vida, y el paralelismo que de alguna manera existe entre ellos, incluyendo los artistas y géneros que me han influenciado para encontrar el color que me distingue como músico y como artista en su totalidad.

“Cada canción ofrece un color diferente, y cada una cuenta una historia que se une a la otra, la historia de mi vida y las experiencias que he vivido. Todas las canciones nacieron y se produjeron en mi estudio, dentro de mi hogar, durante y después de la pandemia. Fue un proceso de meses de creación, de encierre, de buscarme, y de encontrar mi sonido y mi voz”, abunda SEYE sobre el proceso detrás de escribir escribir las letras y la música de este disco, donde todas las piezas son de su propia autoría.

La imagen visual que SEYE ha propuesto en los vídeos musicales de los sencillos que ya hemos empezado a disfrutar desde hace meses se complementa muy bien junto a las visuales de este compilado, “Mundos Paralelos”.

“Los visuales de los sencillos del álbum son historias que se unen entre sí y representan el mundo de “SEYE” y que se explican a través de mis ojos por las influencias que tengo del cine, pinturas, música y hasta la forma de vestir”, nos cuenta sobre los elementos visuales que acompañaran a “Mundos Paralelos”.

Es una propuesta musical fresca en cualquier mercado y una excelente calidad de producción que abren la puerta a una promesa y expectativa que están sin duda a otro nivel para el artista y sus seguidores.

“Considero que el disco y las visuales son la carta de presentación de este nuevo personaje y artista “SEYE”, siendo este el más honesto proyecto de arte que he hecho hasta la fecha, abriendo la puerta a que la gente me conozca de verdad a través de este disco, los audiovisuales y los conciertos que comienzan junto al lanzamiento del disco, buscando de la misma manera inspirar a aquellos artistas que vienen más adelante y que forman parte de una generación que también está buscando voz dentro de su arte.”, nos resume el artista acerca del objetivo principal detrás de hacer música.

