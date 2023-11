Sergio Alcántara y el significado de sus mil apariciones en Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sergio Alcántara hará su debut está noche contra los Gigantes del Cibao en lo que representará su octava temporada con los Campeones Nacionales y del Caribe, Tigres del Licey.

Su primer turno esta campaña representará su aparición número 1000 en el béisbol dominicano, número que representa su disponibilidad y aporte al conjunto azul con quiénes ha logrado dos campeonatos.

«Representa algo muy grande, me siento muy orgulloso. He sido liceísta desde pequeño y siempre quise estar aquí. Me siento súper orgulloso de esa cifra, lo que significa lo que he trabajado y he pasado con este equipo, es increíble», expresó Alcántara.

Alcántara vive uno de los mejores años de su carrera tras ganar el campeonato con los Tigres del Licey y llegar a la Serie Mundial de Grandes Ligas con los D-Backs siendo parte del taxi squad.

«Diría que es uno de mis mejores años, se trabajó mucho desde el principio aquí, logramos el campeonato y luego llegó el verano. Fue una experiencia bonita, estar en la Serie Mundial aunque no haya estado jugando. Es algo que uno se lleva cuando uno termina su carrera», destacó el campocorto azul.

También reconoce estar en un proceso constante que nunca acaba para mejorar como jugador.

«Siempre aparecen pequeños detalles ya sea de mecánica con la ofensiva o la defensa, siempre estamos trabajando en las prácticas para que en el juego salgan los resultados», agregó.

El joven veterano bautizado como «El Chico Maravilla» es segundo en OPS entre los jugadores del medio del infield desde 2021-22. Ha ganado tres guantes de oro en Lidom y representa un bate de respeto con su disciplina en el plato que lo llevó a postear un OBP de .370 esta temporada en ligas menores.