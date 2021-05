Sergia Galván confirma es asesora de la Mujer, pero dice que eso no detiene su activismo social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La activista social Sergia Galván confirmó este sábado que es asesora técnica del Ministerio de la Mujer, con un sueldo de 150 mil pesos, y defendió su nombramiento destacando que lleva muchos años siendo empleada o colaboradora de esa institución. También afirmó que su cargo público no compromete sus luchas e ideales.

A través de un contacto telefónico, apuntó que colaboró también en los gobiernos del PLD y del PRD, y destacó que fue la primera directora de Políticas Públicas y de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Mujer.

Asimismo, afirmó que los cargos públicos que ha ocupado no le ha impedido seguir luchando a favor de los derechos de la mujer, y aseguró que para aceptar un nombramiento oficial pone como condición que no la restrinjan.

“Un trabajo no me pone un bozal, ni en una ONG, ni en un partido, ni en un puesto de trabajo, sea del sector privado o del Gobierno, porque ese es un requisito que yo pongo para hacer cualquier trabajo: que mi ética no esté compromida”, dijo.

“Yo no acepto un bozal. Jamás voy a estar en un sitio donde yo tenga que esconderme o limitarme de la lucha”, añadió.

Resaltó que asesora a la ministra de la Mujer en diversos aspectos, sobre todo en materia de violencia, y puso como ejemplo que trabajó en el Plan Estratégico de la Violencia y la Ley Orgánica integral de la violencia.

Expresó que ahora resaltan su labor estatal para desviar la atención del auge que está tomando la lucha por las tres causales.

La marcha va con lluvia o sin lluvia

Galván informó que, a pesar de las condiciones meteorológicas, mucha gente de todo el país ha confirmado su participación en la marcha por las tres causales que se realizará este domingo.

Destacó que participarán movimientos de campesinos, partidos políticos, organizaciones femeninas y juveniles, iglesias, sindicatos y profesionales. En fin, “una gran diversidad de actores y sectores”·

Manifestó que será una marcha pacífica que arrancará desde las 9 de la mañana, en la Máximo Gómez con México, bajando por esa última avenida, tomando la 30 de Marzo hasta el parque Independencia, donde culminará con la lectura de un manifiesto unitario.

Apuntó que se respetarán los protocolos sanitarios y de seguridad, marcando el distanciamiento con cintas verdes, gel, alcohol y mascarillas.-

