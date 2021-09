Sergi Roberto sobre el Barcelona: “Tenemos plantilla para pelear la Liga”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Sergi Roberto, uno de los capitanes del Barcelona, consideró que el conjunto azulgrana tiene plantilla suficiente para “pelear la Liga” y que no le vale la teoría de que estar entre los cuatro primeros sería un éxito, como dijo la víspera en un comunicado Ronald Koeman.

“A mí no me vale eso de que tenemos que estar entre los cuatro primeros, que se da por supuesto. Tenemos que pelear la Liga. Somos el Barça y tenemos una plantilla muy buena”, indicó el internacional, quien apuntó que pese a que tienen muchos lesionados no debe ser una excusa y los que salgan deben dar el máximo para “tirar entre todos hacia delante”.

“Tenemos plantilla para pelear la Liga. No creo que los otros tengan mejor plantilla que nosotros”, insistió Sergi Roberto en declaraciones a Movistar tras acabar el partido contra el Cádiz, en el que enlazó su segundo empate seguido, lo que le deja a siete puntos del líder Real Madrid con un partido menos jugado.

Además de indicar que está “convencido de que este equipo saldrá adelante” y que tendrá “tiempos mejores” esta campaña, comentó que se tienen que poner “las pilas y empezar a ganar”, porque “aunque la Liga es larga” será complicado si se descuelgan demasiado.

