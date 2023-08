Serge Ibaka terminó frustrado en Milwaukee

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- La etapa de Serge Ibaka en Milwaukee no fue precisamente la más activa de su carrera. Tras incorporarse a mitad de la temporada 21-22, el pívot ocupó un rol de fondo de armario que fue aún menos relevante durante la 22-23, en la que llegó a disputar solamente 16 partidos. En unas recientes declaraciones para Shams Charania, periodista de The Athletic, ha reconocido que sabía que no iba a ser uno de los hombres de más peso en la rotación, pero que la forma en que se gestionó su situación no le agradó del todo.

«Decidí marcharme cuando sentí que había llegado a un punto en el que ya no entendía nada de lo que pasaba» afirmó. «El verano pasado, en el que era agente libre, Budenholzer me llamó y hablamos de muchas cosas, pero sabía que si renovaba no iba a jugar tanto como me gustaría porque tenían a Brook Lopez, que venía de una de sus mejores temporadas en los últimos cinco o seis años, y a Bobby Portis, que estaba jugando a un gran nivel. Ya sabía que tendría difícil encontrar minutos, y hablamos de eso antes de firmar».

«Sin embargo, la temporada es larga y las lesiones pueden ser un problema, así que tienes que estar listo» continuó. «Mi intención era estar preparado, ser profesional y agradecer la posición en la que me encontraba jugase o no. Pero todo se empezó a volver más confuso cuando estos jugadores empezaron a sufrir lesiones pero yo seguía sin jugar. Y luego cuando estaban de vuelta, de repente me sacaban a pista, pero jugaba un partido y no volvía a salir en tres semanas. Y lo peor de todo es que no se me hablaba al respecto, ese fue el principal motivo para irme. No digo que tendría que haber jugado, digo que se me tenían que haber comunicado las cosas de forma clara».

Serge salió finalmente de los Bucks en el traspaso que llevó a Jae Crowder a Milwaukee, en el que fue enviado a Indiana para ser posteriormente despedido. El hispano-congoleño puso así fin a una etapa de la que parece no haber salido demasiado satisfecho, etapa que veremos si termina siendo la última de su carrera en la NBA.

