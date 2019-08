Serena y Venus Williams, las dos caras de la moneda

La menor de las hermanas Williams, dos veces campeona del torneo de Cincinnati, se retiró durante la final de la Copa Rogers el domingo, en Toronto, contra la joven canadiense Bianca Andreescu.

“Estoy muy triste por retirarme del Western & Southern Open, ya que es realmente uno de los torneos que más amo jugar”, declaró la menor de las Williams.

“Vine a Mason (Ohio), el domingo, y he intentado todo para estar lista cuando llegase mi primer partido y tenía esperanzas después del entrenamiento”, explicó.

“Desafortunadamente mi espalda todavía no está bien y sé salir a competir en la pista no era la mejor decisión para mi condición física y para los aficionados a los que no podría ofrecerles el más alto nivel de mi tenis como siempre lo hago”, señaló.

La exnúmero uno del mundo dijo sentirse muy agradecida por todo el apoyo y las oportunidades que le habían dado en busca de conseguir su recuperación.

“Realmente quiero agradecer al director del torneo, Andre Silva, y a la WTA por darme todas las oportunidades de jugar, y también quiero agradecer a todos los increíbles fanáticos aquí en el área de Cincinnati por su apoyo, significa mucho. Prometo que haré mi mejor esfuerzo para volver el año que viene”, aseguró Williams.

Antes de que se confirmarse la baja de Serena, su hermana mayor, Venus, de 39 años, daba la gran sorpresa al eliminar en la segunda ronda nada menos que a la campeona defensora, la holandesa Kiki Bertens, quinta cabeza de serie, y 12 años más joven.

Venus Williams llegaba a la tercera ronda con un triunfo maratoniano y un gran tenis desde el fondo de la pista que le permitió vencer por 6-3, 3-6, 7-6 (4) a Bertens, en lo que fue el segundo duelo entre ambas tenistas, que ahora tienen empatada la serie.

“Intenté no hacer las cosas demasiado espectaculares porque puedo hacerlo y tengo mucho poder, pero aunque no fue fácil el controlarlo, al final lo conseguí”, valoró la mayor de las Willams.

Pero la eliminación de Bertens no fue sólo la única entre las cabezas de serie, en la segunda jornada ya que otras cuatro más también dijeron adiós.

Junto a la eliminación de Bertens también se dieron las de la checa Petra Kvitova (6), la suiza Belinda Bencic (12), la alemana Angelique Kerber (13) y la china Qiang Wang (15).

En la primera jornada las cabezas de serie eliminadas fueron la letonia Anastasija Sevastova (11) y la inglesa Johanna Konta (14).