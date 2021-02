(VIDEO) Serena acaba con Halep con contundencia y se verá con Osaka en semifinales

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE, AUSTRALIA.- La estadounidense Serena Williams (10) venció con contundencia a la rumana Simona Halep (2) por un doble 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Australia y ser verá las caras con la japonesa Naomi Osaka (3) para alcanzar un puesto en la final.

“Ha sido mi mejor partido en lo que llevamos de torneo. Sabía que tenía jugar un partido y estoy muy contenta por ello”, explicó tras cerrar su pase en un partido que duró hora y media.

Serena se situó después de su pase a semifinales a tan sólo dos partidos de igualar el récord de la australiana Margaret Court como jugadora con mayor número de títulos Grand Slam (24).

Serena Williams will face Naomi Osaka in the @AustralianOpen semis! #AusOpen 🐐 pic.twitter.com/wdgJ1HoEBW

— The Athletic (@TheAthletic) February 16, 2021