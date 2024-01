¿Será Schmidt una verdadera alternativa para la rotación de Yankees?

Clarke Schmidt

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees agregaron un brazo derecho en la figura de Marcus Stroman dentro de su rotación abridora para la temporada de Grandes Ligas 2024. Sin embargo, leyendo muchos comentarios en redes sociales, vemos a muchos fanáticos pidiendo un abridor más y el nombre de Clarke Schmidt, aparece dentro de esos cambios que se crean en la imaginación de algunos, donde muchas de las veces parecen como los que se proponen en los juegos videos a diferencia de la realidad.

Esto me lleva a pensar que algunos aficionados no consideran a Schmidt como una opción sólida para esta venidera contienda. Las razones, en mi opinión, son un poco de la costumbre de mirar algunas estadísticas tradicionales que en realidad no muestran lo valioso que fue el derecho Schmidt en la pasada campaña.

Clarke Schmidt, tuvo un total de 5 salidas de calidad en la pasada temporada, fue tercero en ese departamento solo detrás de Domingo Germán con 6 y Gerrit Cole con 24.

En 32 juegos que inició, solamente en tres de ellos le anotaron más de 5 carreras y de esas 32 salidas, en 21 pudo tirar 5 o mas innings.

Segundo detrás de Gerrit Cole:

Podemos decir confiadamente que Clarke Schmidt fue el lanzador más consistente y productivo del equipo detrás del ganador del Cy Young, Gerrit Cole. Schmidt fue segundo en menos bases por bolas por cada nueve innings entre los abridores con 2.6, en menos jonrones permitidos con 1.4 por cada nueve entradas, en FIP 4.42, en más bateadores enfrentados con 694, en ponches con 149, en innings con 159, en juegos iniciados con 32 y en triunfos con 9 a pesar de haber recibido un bajo apoyo ofensivo de 4.34 carreras por juego.

Una de las cosas que gusta mucho de Clarke Schmidt dentro del grupo de scouts de los Yankees es que tiene 5 lanzamientos de los cuales 4 son muy bien distribuidos en sus actuaciones. Para que puedan entender a que me refiero: La mayoría de los pitchers tiene un lanzamiento o a veces dos, que utilizan muchísimo más que los demás. En el caso de Schmidt, usa la recta cortada un 28.1% de sus pitcheos, la sweeper 27.4%, la sinker 23.9% y la knuckle curve 19.1%, haciéndolo un lanzador complicado para sus rivales que no pueden predecir lo que viene.

En fin, el terreno tiene la ultima palabra este 2024 pero la rotación actual de los Yankees con Gerrit Cole, Carlos Rodón, Marcus Stroman, Nestor Cortes Jr y Clarke Schmidt no luce nada mal y si bien, según el propio Brian Cashman, los Bombarderos siguen en conversaciones de cambios con otros equipos y siguen hablando con agente libres para posibles firmas de lanzadores, la oportunidad de Schmidt probarse como un abridor durante el 2024 debe existir en cualquier escenario.

Quedan agentes libres bien interesantes, parece que algunos tendrán que pactar en pleno Spring Training o peor, durante la temporada regular y si de lanzadores se trata, me despido recordándoles que Blake Snell, Cy Young de la Liga Nacional sigue suelto y hasta ahora, uno de los pocos, sino el único que se sepa hizo una oferta por él, fueron los Yankees.

¿Será que baja la tarifa Snell y termina en el Bronx? Eso ya es tema de otra columna…

