¿Será Rosalía la primera mujer española en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl?

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Luego de que se diera a conocer que el canadiense The Weeknd sería el sucesor de Jennifer López y Shakira en la actuación que tiene lugar en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los espectáculos de mayor audiencia, los rumores sobre la posible presencia de Rosalía en el escenario no han cesado, pues ambos intérpretes grabaron recientemente el remix del aclamado sencillo Blinding Lights, una colaboración que colocó a la española en el spotlight de la industria de la música.

Sin embargo, a tan solo tres días del aclamado evento, no se sabe si la artista catalana estará sobre el escenario del Raymond James Stadium el próximo domingo 7, convirtiéndose en la primera mujer española en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, pues de acuerdo algunos medios españoles la intérprete de “Malamente” ya ha confirmado su participación, otros han señalado que no han comunicarse con su disquera para obtener respuesta, y algunos aseguran que no se presentará.

De acuerdo al diario La Vanguardia, fuentes cercanas a Rosalía han hablado en exclusiva para Tiramillas y han confirmado que finalmente no estará en el descanso del Super Bowl de la NFL acompañando a The Weeknd, mientras que la versión española de Hapers Bazzar apunta que la artista si podría presentarse sobre los escenarios.

Ninguno de los artistas, ni la NFL, se ha referido a este rumor que día tras día crece como la espuma, lo que si, de ser cierto sería un nuevo hito para Rosalía que se convertirá así en la segunda española en actuar en una Super Bowl, tan solo Enrique Iglesias lo había hecho hasta el momento, y por lo tanto en la primera la intérprete femenina española en lograrlo.

Además de este esperado dúo, el evento de este 2021 que enfrenta a los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs contará con más actuaciones, algunas a pie de campo, como la interpretación del himno nacional que en este caso correrá a cargo de Eric Church y Jazmine Sullivan o la del clásico America The Beautiful, en manos de H.E.R; otras a través de las pantallas, como el concierto para TikTok que ofrecerá la aclamada Miley Cyrus.