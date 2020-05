Será que quieren ser el hazmerreír

Al parecer hay quienes no quieren entender que el COVID-19 ha roto con todos los esquemas, respecto a los hábitos de comportamiento cotidianos de la población y las actividades normales de una economía de libre mercado, la que siendo bien entendida lo que en realidad viene a ser es una dictadura del mercado. No quieren entender algunos empresarios, incluso los del sector agrícola, que son los menos culpables del modelo neoliberal que le fue impuesto al mundo por el capital financiero, que la economía no se puede abrir mucho porque las grandes aglomeraciones de personas -pese a que se siguen dando los nichos donde se aglomeran gran cantidad de personas hasta sin mascarillas- provocan la expansión del agresivo y hasta mortífero virus.

Repito, los productores agrícolas no son los principales culpables de los efectos negativos que durante 35 años ha provocado la vigencia del modelo neoliberal o dictadura del mercado, aunque las actividades agrícolas como se practican hoy día producen una devastación del medio ambiente y las condiciones normales de los ecosistemas (alterando estos), con la agricultura química no orgánica. De todo el desorden el principal culpable es el capital financiero, el cual con su hegemonía mantiene vigente ese modelo.

Nada piense que quien propicia la existencia de un parque de motores de dos ruedas conchando en nuestro país y en muchos otros casos, el desorden en el trasporte público y el exagerado parque de vehículos de motor que contaminan tanto, tanto con los gases que aumentan el calor y dañan a las plantas como son el CO2, el CO, etc., la contaminación acústica que provoca sordera e hipertensión, no son los bancos o los dueños de tales empresas y de otras empresas financieras, pues son ellos. También son los responsables de lo que está pasando con los seguros de salud y con los fondos de pensión.

Ahora bien, el capital financiero que es el gran responsable de todo el desorden que se genera con la economía de servicios, la cual el modelo neoliberal vigente ha generado, se ampara en las leyes que el Fondo Monetario internacional exigió hace más o menos 36 años a la República Dominicana cuando se negoció la deuda. Es decir, hubo una reforma política, ya que funciones que antes tenía el Estado, hoy en día no la tiene. Es criminal la vigencia de la ley de la oferta y la demanda es lo que rige en la compra y venta de productos en el mercado, pero además se quitó la vigencia de la ley de incentivo y protección industrial 299.

Esta última se ponía en práctica a través de la compra y venta de dólares a la par por peso por parte del Banco Central, la cual el Fondo Monetario Internacional exigió al gobierno dominicano que no la siguiera asumiendo y que los industriales dominicanos tuvieran que importar las materias primas con dólares comprados en un mercado paralelo de divisas. El comprar y vender dólares pasó a ser un verdadero negocio, primero para las casas de cambio y bancos de cambio y luego para los bancos comerciales, lo cual hasta entonces no había sido así.

Hay gente que no quiere entender, especialmente los empresarios con inversiones en los servicios y los funcionarios que al parecer se sienten muy gustoso de la vigencia del modelo neoliberal, tal vez los que más disfrutan de las mieles del poder, que ese modelo ha sido desnudado no tanto por la crisis económica sino por la crisis sanitaria, la que se convierte en un problema de seguridad nacional. Con la salud de la gente no se juega, lo que está por encima de los intereses de empresarios y de funcionarios en particular. Resulta chocante que Francisco Javier García Fernández esté hablando de inversiones en el sector turístico, cuando en el país ya tenemos registrados oficialmente más de 10,000 casos de infectados de COVI-19 y 388 muertos por causa de esa enfermedad. También habla del buen trato que se les ofrecerá a los turistas, mientras las playas vuelven a llenarse del sargazo como lo estaban el año pasado, pero si ya con el COVID-19 es suficiente para que no se esté pensando en hablar de promover el turismo.

Al parecer, de lo que se trata es de no querer reconocer que el mundo tiene que cambiar y que habrá un nuevo mundo (como reza la canción, aclaro que la intérprete fue July Morales porque dije que creía que era Angelita Carrasco) después del coronavirus o a partir del coronavirus, el modelo neoliberal, gústele o no le guste a quien sea, tendrá que ser enterrado. Las capas medias intelectuales, los trabajadores asalariados, los productores agrícolas medianos y pequeños, los chiriperos y la pequeña burguesía de las ciudades (los artesanos dueños de talleres artesanales y dueños de colmados) lucharan hasta vencer. Lucharán hasta vencer con la levadura de los movimientos de jóvenes y de mujeres que lucharán por sus derechos, sin obviar la participación de adultos jóvenes y de adultos mayores que con un liderazgo racional sepa orientar a los más jóvenes, si pretender la competencia intergeneracional ni inter-género.

Volver al Estado de bienestar, controles del Estado en los precios, la compra y venta de dólares que esté manos del Estado, limitación a las importaciones, las AFP y las ARS estatales, confiscación de los depósitos en los paraísos fiscales. Limitación a la inversión extranjera. Los bancos deben ser estatales, como llegó a plantearse en los años 70, como pasó en Costa Rica, como la ha habido en El Salvador y en Chile cuando Allende. Nuevo código de trabajo que contemple la libertad sindical, con el derecho a la huelga, la inamovilidad sindical y la escala móvil de los salarios.

Lo que está pasando en el mundo da cuenta de la necesidad de destruir el modelo neoliberal en todos los países del mundo, en los cuales esté vigente. Veamos los datos reportados por la Universidad-Hospital John Hopkins de Estados Unidos, sobre la cantidad de infectados de COVID-19, hasta el día de ayer 10 de mayo del 2020.

A Donald Trump y a Jair Bolsonaro parece ser que la política le parece una pantomima, nada más que creen en la teatralidad o sainete. No pueden ser más ridículos o payasos, jugando con lo que no es un juego o actividad lúdica. Ellos tienen que preparar para ver enterrado ese modelo neoliberal, ese modelo criminal de capitalismo salvaje, que tanto les complace y que, en el caso de Donald Trump, le permite un crecimiento colosal de sus inversiones en el sector servicios de la economía. En el caso del Brasil de Bosonaro ya las muertes por COVID-19 pasan de los 10,000 y más de 157,000 contagiados avanza hacia convertirse en el epicentro de la pandemia a nivel mundial.

Según el diario el País de España, en fecha de ayer 10 de mayo del 2020, el continente americano entra en el tiempo más álgido de la pandemia. Sobre todo porque los estados unidos tiene más de 1, 300,000 contagios y casi 80,000 muertos, fuera parte de un desempleo de más de 30 millones de personas por motivo de la enfermedad que provoca el paro en mucha de las empresas de ese país. En el caso de ha visto morir 3,353 mexicanos y enfermarse a más de 33,000 del COVID-19, en Perú más de 1,800 fallecidos. Ecuador más de 2,000 fallecidos. El total de fallecidos era ayer de 20,150 y del infectados de 359,975 en toda América Latina y el Caribe.

La crisis sanitaria mundial está a la vista, con estas cifras, sobre todo por los países como Estados Unidos, los Estados Europeos y Brasil, pero los que más la padecemos somos los subdesarrollados como la República Dominicana y el resto de América Latina. Al neoliberalismo hay que enterrarlo ya. Curiosamente, tengo que decirlo, estaba minutos antes pensando en el viejo merengue que vocalizó Ramón Gallardo El Gallo sin Topar y citar en este artículo y suena en la radio donde vivo cuando estaba terminando el mismo, precisamente había pensado en el día pensado en el último o penúltimo párrafo citarlo, “No suelte ese gallo peló y no lo suelte… que se lo matan… que cualquier quiquiriquí le da un golpe de bolsón ” Los gallos a veces en sus lidias con otros gallos le clavan los acicates (espuelas) en el pecho a su émulo (el otro gallo), que es lo que la gente le llama buche y donde se le almacenan las comidas. Pues, en sentido figurado, el golpe de bolsón le ha dado el COVID-19 al neoliberalismo. Resulta chocante que en días pasados un comunicador de un programa interactivo, al defender a los empresarios, hablara de competencia desleal, es hasta jocoso que alguien piense tanto en la libre empresa.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

