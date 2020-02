Será esta noche cuando el candidato presidencial Luis Abinader hable al país

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, se dirigirá al país este jueves a partir de las 7 de la noche, en una alocución relacionada con las elecciones municipales que se celebrarán este domingo.

Según una nota de prensa enviada al El Nuevo Diario, el pronunciamiento será esta noche y no mañana viernes como había anunciado su equipo de campaña. El cambio surge luego de que la Junta Central Electoral (JCE) recordara que los actos proselitistas de cualquier índole de cara a las elecciones municipales deberán cesar hoy a la medianoche.

El referido discurso será transmitido a partir de las 7:00 PM por Telesistema, canal 11, Color Visión, canal 9, y en radio a través de la Z-101,3 y todas sus frecuencias nacionales e internacionales, así como en las redes sociales y otras plataformas digitales.

Cadena de medios de transmisión

Por televisión el mensaje será transmitido además por CDN canal 37, Canal del Sol canal 6, Cinevision canal 19, canal 25 (11:30 P. M.), Teleradioamerica, canales 12 y 45, Teleunion canales 16 y 20, Teleuniverso canal 29, Megavision canal 43, Super TV 55 canal 55, Tenenord (Desde San Francisco de Macorís para la región del Cibao). También transmitirán una red de sistemas televisión por cable en todo el país.

Además de la Z 101 FM en radio la alocución será retransmitida por Ritmo 96 FM en Santo Domingo, en Santiago por Clave 95.9, Amistad 101.9 FM, Matrix 104.7 FM, Suave 107 FM , Radio Libertad 1590 AM , Radio Unica 1560 AM, Radio Dial 670 AM (San Pedro de Macorís y región este), la 98 FM (San Pedro de Macorís y región este), Palma 90.7 FM (Barahona y toda la región sur), Emociones 97.9 FM, La Mega 105.1, Enamorada 99.9 FM, Radio Barahona 970 AM , radio 14-10, 1410AM .

También Vibra radio deportiva 1470 AM, Cosmos 99.1 FM (Azua), Radio Caracol 1200 AM (Azua), Escala 106 FM (Bahoruco y toda la región sur), Radio Neyba, Pesá 92.3 FM (provincia Independencia y región sur) Enamorada 107.1 FM, Radio Jimaní 1100 AM.

