Ser agradecidos nos hace ser felices

Cuando agradecemos somos más felices, somos más completos y empezamos a abrir las puertas que están destinadas para nosotros.

No solo es agradecer por agradecer, porque también me encontré allí en un momento de mi vida, sino hacerlo con todo el corazón valorando cada regalo que recibimos a diario. Es que la vida es un regalo que nos conmueve con pasión en ocasiones y con serenidad en otras. ¿Y sabes cómo marcas la diferencia? Cuando sientes gratitud no solo por lo que te pasó sino también por lo que no te pasó. Cuando caminamos por la vida de esta manera, cada gracias que decimos refleja amor por la obra y el plan de Dios, porque le confirmamos que todo ha sido perfecto, todo ha sido como Él.

Conviértete en una persona que tenga como prioridad siempre dar gracias para que también Dios y la vida tengan como prioridad siempre darte lo mejor.

Te invito a compartir hoy junto a mí tus más sinceros agradecimientos.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso