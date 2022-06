Sepultan restos de Orlando; multitud le da el último adiós; hermana: Me quedé “en el aire”

Comparte esta noticia

Rinden honores militares; PRM le hace homenaje póstumo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los restos del ministro de Medio Ambiente dominicano, Orlando Jorge Mera, asesinado a tiros en su despacho el lunes pasado, fueron sepultados ayer en el cementerio Puerta del Cielo.

El cortejo fúnebre partió desde el centro de la ciudad y durante el recorrido se observaron grupos de personas a lo largo de la autopista Duarte, varias de ellas portando la bandera nacional.

La Primera dama, Raquel Arbaje, asistió al sepelio, al igual que decenas de funcionarios y miembros del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de empresarios y dirigentes de varios partidos políticos.

“Extrañaré tu complicidad, las risas, las conversaciones, los cafés, tus consejos, tu sabiduría”, dijo Dilia Leticia, hermana de Jorge Mera, ambos hijos del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986).

La viceministra Administrativa de la Presidencia reveló bajo lágrimas que se quedó “en el aire” y se “llenó de temor” cuando supo sobre la muerte de su hermano.

El sepelio se celebró en el marco de una ceremonia católica, religión que profesa la familia.

“Cuando supe lo que sucedió a mi papá no me asusté (…) mi papá está en la gratitud, esperamos encontrarlo en la gloria”, dijo su hija Patricia Jorge, quien forma parte de una congregación católica.

La viuda de Jorge Mera, la embajadora dominicana en Brasil, Patricia Villegas, no habló durante los actos.

PRM le rinde homenaje póstumo

Jorge Mera recibió un gran homenaje póstumo durante sus honras fúnebres y guardia de honor en medio de dolor y solemnidad en la Casa Nacional del PRM.

Desfilaron desde los más altos dirigentes hasta de la base perremeísta para rendirle honor a una consagrada carrera política, cuyo deceso ha conmovido a todo el país.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, la secretaria general, Carolina Mejía encabezaron el acto de despedida terrenal cargado de gran emotividad acompañado de la familia de Jorge Mera-Villegas, al que también asistieron el expresidente Hipólito Mejía, la vicepresidenta Raquel Peña, la Primera dama Raquel Arbaje, entre otros miembros de la Dirección Ejecutiva.

Jorge Villegas en último adiós

El diputado Orlando Jorge Villegas habló un poco de la vida de su padre, señalando que no para de recordar la última conversación que ambos sostuvieron.

“Tú llegaste el sábado tras asistir a una conferencia medioambiental. Desde que llegaste me llamaste, como siempre, para decirme que llegaste. Me preguntaste que por qué fueron a buscarte en mi vehículo y no en el tuyo y te dije que tu vehículo estaba con mamá en ese momento. El domingo fuiste a Valle Nuevo (…) recuerdo que te dije ¡Dios mío pero tú no descansas, llegaste de viaje, fuiste a un viaje de dos días, descansa!, y me dijiste no, no puedo, voy a Valle Nuevo mañana, vamos a entregarle unos cheques a unos campesinos que tenían años esperando como parte de un desalojo que ocurrió hace más de seis años”, narró Jorge Villegas.

Dijo que estando en su casa vio las fotos del viaje de su padre a Valle Nuevo, en donde se mostraba contento y feliz.

Hermana está en paz

La hermana del asesinado ministro, Dilia Leticia Jorge Mera, se despidió de su pariente y dijo estar en paz, pues afirma que el funcionario partió a su viaje sin regreso haciendo lo que le gustaba, además estaba feliz y tranquilo.

Narró que en el último año y medio disfrutaron de más encuentros que años anteriores, los que aprovechaban para compartir momentos de calidad entre hermanos.

“Me quedo con la paz de que te fuiste haciendo lo que te gustaba y hacías con tanta pasión. Estabas feliz y sobre todo, porque tú estás con papá y mamá”, detalló.

Guillermo Gómez

El periodista Guillermo Gómez tras asistir a la sepultura de los restos de Orlando, indicó que era un servidor entregado a la decencia en sus funciones públicas y aseguró que su gestión se caracterizó por ser responsable y honesta.

Indicó que a tempranas horas del pasado lunes se reunió con el malogrado funcionario donde le reiteró su amor a su esposa Patricia Villegas y sus hijos, Orlando Jorge Villegas y Patricia Jorge Villegas.

Dijo que el funcionario le externó que le daba alegría ver a su hija Patricia formarse como monja en Brasil y que esa vocación de entrega a Dios, serviría para orientar a los feligreses de la Iglesia Católica.

Rinden honores militares

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente, encabezaron los honores militares ofrecidos al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

Ortiz Bosch: Ideas que defendió Orlando

En la guardia de honor dedicada al fenecido Orlando Jorge Mera, Milagros Ortiz Bosch, exvicepresidenta de la República, se levantó frente al micrófono, rodeado de todos los compañeros, amigos y familiares del fallecido.

Vestida de luto, blanco y negro, la voz se le cortaba en el transcurso de su discurso, con una hoja entre sus manos para poder decir todo lo que ha tenido pendiente en el hilo de sus pensamientos.

“Tengo que recordar algunos detalles de Orlando que para mi son fabulosos, lo que hicimos cuando llegó a Indotel y el dos por ciento del desarrollo de la tecnología, cuántas cosas hicimos, cómo se propagó la tecnología y trabajamos unidos en ese desarrollo”, comentó.

Paliza: Sembró para futuras generaciones

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, recordó las últimas vivencias del ministro de Medio Ambiente.

Paliza narró que, en su reciente visita a Constanza, Jorge Mera le pidió que lo acompañara a sembrar un árbol en el Parque Nacional de Valle Nuevo.

“Era un ébano verde, una especie de nuestra tierra, pero que aprendí de sus palabras, de sus labios, que tomaba 70 años en madurar, 70 años para ser un árbol adulto. Y ese era Orlando, Orlando no sembró para él ni pensaba en el hoy, Orlando sembraba para las futuras generaciones, sembraba para otros”, manifestó.

