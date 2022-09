Septiembre: Crowley, Balaguer, Amin Abel, el MPD y el Olor del Olvido de Aguasvivas

El año de 1970 fue de mucha efervescencia política en República Dominicana, pero sobre todo el mes de septiembre dejó una marca indeleble en la conciencia social en toda la región de América Latina, ya que un presidente marxista acababa de ganar las elecciones presidenciales en Chile, aunque sólo duró la mitad de su mandato porque fue derrocado justamente en el mes de septiembre de 1973; Salvador Allende Gossens fue electo en ese año para gobernar hasta 1976. Aquí en la República Dominicana caía asesinado Amín Abel Hasbún, víctima de las balas asesinas, el 24 de septiembre de 1970 (Día de la virgen de Las Mercedes según el santoral católico); esa muerte era la que tenía que causar más indignación, al igual que como lo sería la de Orlando Martínez casi 5 años más tarde, por las condiciones humanas y la inteligencia de Amín Abel Hasbún.

La complicidad o la aquiescencia del jefe de Estado de ese entonces con ese crimen, al igual que con el de Otto Morales y con el de otros que fueron asesinados nadie la pondría en duda, aunque no fueran ordenados por él, algo que tal vez pudo haber ocurrido. Lo que ocurrió en Chile en ese mes de septiembre fue motivo de mucho júbilo para los sujetos sociales ansiosos de un cambio social estructural en América Latina, especialmente los de la población juvenil, impelidos por los movimientos sociales de la década del 60 que finalizaba el 31 de diciembre de ese mismo año 1970. Esa fue la década en que la juventud hizo eclosión en gran parte del mundo, sobre todo en los países desarrollados pero también en los países subdesarrollados, rebelándose en las universidades contra las arbitrariedades de las autoridades elitistas de las mismas y en las plazas y parques de ciudades en contra de La Guerra de Vietnam y el belicismo. Algo inédito en el siglo 20 y en los siglos anteriores, no había ocurrido antes ni ha ocurrido después hasta hoy algo semejante, una rebeldía generacional.

Ahora bien, lo que ocurrió el 24 de septiembre de 1970 fue de mucha tristeza para amplios sectores de la población dominicana, pues era un septiembre negro. Tanto Otto como Amín fueron asesinados por la policía con mucha alevosía, siendo acribillados a balazos, por lo que no se le puede llamar Padre de la Democracia al presidente Balaguer. Fue un gobernante que tuvo como norte para gobernar la matanza y el desarme o destrucción del arsenal de quienes defendieron la constitución de 1963, los cuales fueron quienes lo apoyaron para que se quedara en el país en 1965, pero además supo ser intolerante hasta más no poder con sus adversarios políticos.

El trato que le dieron a Crowley los ejecutores de su rapto fue motivo para persuadirlo de que éstos no eran delincuentes, tal como lo describe Aguasvivas en su novela: El Olor del Olvido. La narrativa de Freddy Aguasvivas cae dentro del género literario de la novela, aunque no puede decir el autor de este artículo de que tipo o clase de novela se trata, aunque no le parece que sea surrealista, ni corresponda al realismo mágico y ni tampoco a la novela histórica. Lo que sí puede decir es que calidad literaria si tiene la obra, ya que no falta la mezcla de la ficción y el realismo, condición del género novelesco. Hay momentos en que uno se da cuenta de que el autor está dentro de la trama, pero se encubre utilizando el pronombre o la variante pronominal de la segunda persona del singular, con lo cual lograría protegerse de cualquier reclamo, porque con ese relato ficticio es invulnerable a reclamos por difamación. Nadie puede reclamarle nada porque se trata de una novela, por consiguiente, hay mezcla de hechos ficticios con hechos reales en la narración.

El lenguaje usado por Aguasvivas es muy culterano y queda revelado en su discurso en su narrativa novelística, pero además pone de relieve lo exhaustivo que es como autor, en esta novela publicada en el año 2001. Su discurso trasciende la esfera del discurso del comunicador promedio y es portador de una cultura universal. Pero además, se trata de un autor que investigó bien para luego escribir bien, para poder amalgamar la realidad con la ficción, al producir esta obra de literatura como arte, que nos recrea un poco con ella al juntar realidad y ficción, pero además nos permite saber lo que en realidad ocurrió con este acontecimiento que sacudió los cimientos del régimen represivo de Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. A este, por su represión, porque como dijera Fidel Castro habiendo prometido revolución sin sangre trajo sangre sin revolución, Ramón Alberto Ferreras en su Novela: Las Mirabal lo llama Joaquín Videla Balaguer.

El autor describe muy bien los hechos en torno al llamado secuestro de Crowley (en realidad no se trataba de conseguir dinero por parte de los secuestradores del MPD, si no más bien lograr la excarcelación de varios dirigentes que estaban encarcelados) y las consecuencias posteriores que sufrieron varios dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, ya que muchos de los que no tuvieron que ver con la trama del secuestro y algún que otro que posiblemente si tuvieron que ver con el mismo fueron encarcelados por varios años y varios otros que tuvieron que ver fueron asesinados aquí en el país y fuera de aquí.

Fue un audaz escritor Aguavivas con su tesón por la creación de esta novela, por todo el esfuerzo que hizo para llegar a informantes claves, según se colige del relato, que no haber sido así, le hubiese faltado mucha calidad literaria a la obra. Es una novela que no tiene desperdicios y nos retrata un periodo, en el que la represión eclosionaba al rojo vivo. Al mismo tiempo, el secuestro fue llevado a la práctica con todas destrezas para no caer en el fiasco; en los momentos que se produce el secuestro, todavía ni Balaguer ni los norteamericanos estaban tan seguros de la viabilidad de la reelección del primero. La muerte de Amín, por la alevosía y la sevicia como fue asesinado y por el valor humano de que este era portador, revela que Balaguer en su desiderátum por el poder estaba dispuesto a reprimir y sólo con la represión podía sostenerse como jefe Estado.

No podía contar Balaguer con las suficientes fuerzas sociales para gobernar el país, bajo un clima de tolerancia, porque él se lactó con el suero lácteo de la dictadura. Él se forja como un hombre hecho a imagen y semejanza de Trujillo. Balaguer fue trujillista, no fue Trujillo el que fue balaguerista. Sólo para reprimir podía contar con sectores de poder y gobernar con la fuerza e imponerse en votaciones con el fraude. Por eso los que secuestraron a Crowley se denominaron Comando Anti-reeleccionista de Civiles y Militares. Balaguer aprendió de Trujillo a gobernar como hombre de un corazón berroqueño y que vivía de relapsos. Nada más hay que ver lo que le decía en una carta Gregorio García Castro, uno de sus correligionarios (asesinado en los 12 Años), que él (Balaguer) era más apto para gobernar que Juan Bosch, porque su régimen seria factual mientras que el de este último no lo sería. Eso quiere decir más basado en la fuerza y la represión el de Balaguer que el de Juan Bosch. Era un Hombre de la Dictadura forjado en la Era de Trujillo.

Balaguer era una antípoda de Amín Abel Hasbún. Tal vez no tanto por diferencias en las facultades intelectuales de ambos. Una vez en la UASD escuché decir a Narciso Isa, quien fuera amigo de Amín y compañero de estudios en el Colegio Lasalle, que Amín demostraba que era el mejor en todo. En el plano humano Balaguer y Amín eran dos polos opuestos. La obra de Freddy Aguasvivas debería tener mucho más reconocimientos por la maestría demostrada con su pluma por este perínclito y gran comunicador social, portador de una gran cultura universal y de una excelsa conciencia social.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

