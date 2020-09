Septiembre aquí y allá: Luces y sombras en la historia

Si hay un mes emblemático en la historia es el mes de septiembre, por eventos trascendentes en diferentes escenarios y países. En 1963, el 25 de septiembre se produce el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Bosch, en la Republica Dominicana. Hecho este que ha implicado un retroceso político y social, ya que se dio a paso atrás a un proceso de reformas sociales que se había iniciado y no se vuelto a retomar por injerencismo foráneo, pese al costo inevitable que tuvo de fraccionamiento de las fuerzas armadas y guerra civil. Tenemos una democracia representativa restringida sostenida en lo económico por un capitalismo salvaje, bajo la hegemonía del capital financiero y el modelo neoliberal. El golpe de Estado a Bosch fue una sombra en la historia dominicana del siglo XX.

En 1970, el 4 de septiembre se produce el triunfo de la unidad popular en las elecciones presidenciales de Chile, con lo que se elige a Salvador Allende presidente de ese país. Hasta ese momento, sería el primer presidente marxista elegido en unas elecciones, lo eligieron por seis años pero al cumplir tres años de su elección fue derrocado por un sangriento golpe de Estado. El perdió la vida, como consecuencia del asalto al palacio presidencial La Moneda. Con la elección de Allende en Chile se generaron expectativas en algunos sectores de izquierda de que las elecciones eran una vía para los revolucionarios llegar al poder, pero poco después con el golpe de Estado de Chile, la experiencia desmentía de que para América Latina eso fuera posible.

Ese golpe de Estado de Chile del 11 de septiembre de 1973 fue muy sangriento, más de 40,000 muertos en breves meses y recortes de las libertades públicas. Fue impuesto un criminal modelo neoliberal bajo una dictadura militar, condenando al hambre a grandes sectores de la población con un proceso de gran inflación. La elección de Allende el 4 de septiembre de 1970 fue luz para Chile y América Latina, pero el golpe de Estado y la muerte de Allende el 11 de septiembre de 1973 fueron sombras para los latinoamericanos de Buena Voluntad, nada más hay que ver la cara de horror de una adolescente inerme que no sabe qué hacer ante las escenas de terror que las acciones de los militares creaban, imágenes que aparecen en videos que aparecen en la red de internet.

El 24 de septiembre de 1970 fue asesinado acabando allanar su casa, a eso de las 6: A.M., Amín Abel Hasbun, ingeniero de grandes lauros de la UASD, en presencia de su esposa Mirna Santos embarazada de su segundo hijo. Este asesinato fue una sombra en septiembre de 1970; en medio de un charco de sangre en la escalera del edificio tiraron su cuerpo.

El 22 de septiembre, en el 1971, fue acribillado a plena luz del día, a las 9:40 AM, el combatiente revolucionario Héctor Homero Hernández Vargas. Era hijo del sindicalista Hernando Hernández y había fundado el grupo de izquierda maoísta Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya, antes había militado en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

Previo a ser acribillado por los agentes policiales, dirigidos por un sargento llamado Juan María Arias Sánchez, Homero Hernández Vargas conducía su vehículo por la calle San Cristóbal, del Distrito Nacional, iba acompañado por su esposa Elsa Peña Nadal, quien tenía ocho meses de embarazo. Se dijo que uno de los agentes dijo te matamos como a un perro. Juan María Arias Sánchez, con el rango de teniente, también se le acusó de ser asesino del periodista Gregorio García Castro, en 1973.

Su esposa, Elsa, relató a la prensa cómo fue tiroteado el dirigente de izquierda a pesar de que no hizo resistencia a los agentes que lo mataron. Sostuvo que su cónyuge fue muerto a mansalva por los agentes que lo localizaron mientras transitaba en un vehículo por la avenida San Cristóbal, en el ensanche La Fe. Ese asesinato fue una sombra septembrina del 1973.

No resulta tan fácil justificar el secuestro y asesinato del conciliador Aldo Moro, jefe del ala moderada de la Democracia Cristiana que llego a negociaciones con los comunistas italianos, aunque tales hechos no ocurrieron en septiembre. De esa misma manera, es difícil pretender justificar el derramamiento de la sangre de los 11 atletas israelíes asesinados el 5 de septiembre de 1972, por la organización Septiembre Negro, porque probablemente esos atletas no tenían una responsabilidad política con el Estado de Israel. En tal sentido, la matanza de los atletas puede ser considerada como dejo sombra, más tratándose de un evento deportivo. Ahora bien, hay que ver que el Estado sionista de Israel ha usurpado usando la fuerza (los poderes facticos) los derechos ancestrales de los palestinos sobre sus territorios, derechos soberanos, lo que constituye un motivo que impele a los últimos a ser violentos.

Lo que ocurrió un 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, hace 19 años, o sea, en el 2001, puede decirse que dejo sombra y no luz, por la cantidad de gente inocente que perdió la vida sorpresivamente, cuando dos aviones chocaron con los edificios de las Torres Gemelas. En ese accidente perdieron la vida miles de seres humanos. Sin embargo, ¿acaso, el origen de ese atentado (sus causas) ha sido dilucidado y no es un enigma la identidad y procedencia de quienes lo cometieron? Ese hecho está envuelto en una nebulosa.

Gobierno del presidente Joaquín Balaguer durante el período 1966-1978.

Por Francisco Rafael Guzmán F.