¡Señores, no habrá segunda vuelta…!

Aunque el sistema político-electoral nuestro, desde 1994 –producto de una reforma Constitucional- estableció una segunda vuelta electoral, en caso de que ningún candidato alcance el umbral del 50% + uno de los votos válidos, es evidente que, en la presente coyuntura –y por varias razones-, el escenario de una segunda vuelta electoral o balotaje luce improbable o, como un deseo, cuasi exclusivo, de un candidato tercero que no logra romper una polarización: PLD-PRM, y mas, en el contexto -catastrófico-global- de una pandemia que ya la ciudadanía quisiera salir no solo del virus y su mitigación, sino del trance-riesgo de ir a votar –y ni hablar, inferimos, de hacerlo dos veces-.

Lo antes dicho, se podría leer como lo subjetivo porque en lo objetivo, entendemos, las proyecciones son más tozudas y perentorias. Veamos.

La primera razón que aflora sobre que no habrá una segunda vuelta electoral, salta a la vista: las diferencias porcentuales, en estudios respetables y de créditos –aunque, con las caseras y de sastres, ya pocos creen en ninguna-, entre los candidatos punteros, Gonzalo–Abinader, no han sido abismales y si consistentes en mantenerse como tendencias polarizadoras; y a la vez, como muro de contención o techo de un tercero que no logra superar el umbral de un 10% -y encima una tasa de rechazo alta-. Situación política o de posicionamiento electoral que sólo le deja la disyuntiva de: apoyar a uno de los candidatos punteros, en la primera vuelta, o, retirarse y dejar libre a sus simpatizantes para que voten a su libre albedrío –algo que no creemos que haga, pues, de entrada, tiene una alianza congresual con el PRM que, ni siquiera menciona (y sabemos por qué no la menciona: porque, aunque se fue de su otrora partido, basa, en buena parte, sus posibilidades electorales en una tesis sociológica (de autoría de un teórico ex peledeísta -sobre el partido “de clientes”-) que, ya fuera del PLD, no tiene el mismo conjuro ni justificación (¡Craso error!).

Entonces, ¿por qué no habrá segunda vuelta?

Sencillo: porque hay una polarización (PLD-PRM) sostenible e invariable, y un tercero que no crece. Encima, existe una situación sanitaria global-nacional -el coronavirus- que pende, como “espada de Damocles”, en el ánimo ciudadano que podría inclinarse, ojalá no impulsivamente sino consciente, hacia un partido u otro y salir del paso. Y en ninguno, de esos escenarios electorales posibles –PLD-PRM-, vemos que entraría otro partido u candidato. Sólo imaginémonos, por mencionar un imponderable, que estamos en mayo -y no se hubiese movido el calendario electoral-, ya sabríamos de la certeza de lo que sostenemos-. Y aún, si hubiese sido en mayo-16, creemos, el ánimo social -sumado a algo de cultura e idiosincrasia-, no daría para un balotaje de segunda vuelta.

De modo, y a nuestro juicio, que, desde los partidos y sus candidatos; pero, sobre todo, desde el accionar público de los dos punteros, tendrán que hilar fino –y en ello, el PRM y su candidato, por más cortina de humo o pataleo, hace rato, vienen en caída libre-. Lo cual no es un buen augurio de cara a julio 5 de 2020.

Lógicamente, no somos anti-alianzas ni partidario de trasmutar las diferencias políticas o ideológicas al plano personal; pero hay alianzas, en ciertas coyunturas o momentos, inviables, y otras que, por más deseo, temor o espejismos, están supeditadas a imponderables impredecibles, como en el caso, ahora, de una segunda vuelta. Incluso, aunque todas las encuestas, de crédito o de sastres, así lo estén marcando, pues, para mí, ¡todas! -respecto a una segunda vuelta-, se irán de bruces.

Igual, sí me equivoco, que podría ser perfectamente posible, me iría yo también de bruces… (y para no quedarme atrás respecto a pronóstico; y como aquí ya no hay “políticos de la secreta” ni casi periodistas imparciales, estoy convencido de que: Gonzalo Castillo y el PLD, ¡ganarán en primera vuelta!).

Por Francisco S. Cruz

