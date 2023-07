Señor Presidente: La paz puede fluir como río de salud.

El Valor Terapéutico del Gozo: El gozo es una emoción profundamente personal. Nadie puede decir de veras si alguien siente gozo. Una de las manifestaciones exteriores del gozo, sin embargo, será la disposición a sonreír siempre y la capacidad de reír con ganas.

Cada uno de los músculos y órganos del cuerpo tiene un estado de estrés simpático y también un estado parasimpático o relajado.

En estado de estrés las fibras del músculo se contraen y los vasos sanguíneos hacen lo mismo, aumentando la presión sanguínea.

En estado relajado, las fibras de los músculos se extienden permitiendo que se abran los vasos sanguíneos en los músculos, lo cual mejora el flujo de la sangre y el tan necesario oxígeno hacia los músculos.

A su vez esto ayuda a dar energía a los músculos y a eliminar toxinas.

En estado relajado el líquido linfático aumenta en volumen, lo cual ayuda al proceso de eliminación de desechos celulares y a la sanación de los tejidos blandos.

Muchas personas crónicamente estresadas tienen tal contracción de los vasos sanguíneos que sus manos y pies están siempre fríos. Otros quizá desarrollen distrofia del reflejo simpático (DRS), una condición que se caracteriza por mucho dolor, hinchazón y piel estirada y brillosa.

La descarga simpática excesiva es lo que causa esto, además de la contracción de los vasos sanguíneos y una disminución en la cantidad de sangre y oxígeno que llegan a las extremidades. La DRS por lo general viene después de un procedimiento quirúrgico, pero también puede ser una respuesta de estrés crónico.

Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático forman parte del sistema nervioso autónomo.

Con apenas tener una especialidad en consejería pastoral y haciendo un análisis de la personalidad del expresidente Danilo Medina pude observar algunos rasgos peligrosos para su salud. Pero no quise opinar y menos públicamente de su estado de salud.

Al no tener el paciente frente a mí, ni tampoco ningún diagnóstico clínico, nunca me he atrevido a escribir nada. Además; that ‘s not my business.

Pero sí vi con vergüenza ajena la cantidad de comunicadores que ni en eldesaparecido C.U. de la Uasd, tomaron. QI, Bio 011, etc…

Mucho menos psicología clínica.

Ahora bien en el caso del presidente Luis Abinader por el semblante y lo que dijo en el programa: “Está Noche Mariacela”. Yo no voy a opinar, ni me gusta ni me interesa sobre asuntos de carácter privado y menos de salud, pero si quiero decir que ojalá le haga caso a su familia y se tome un descanso prolongado. No vi, ni observé, no escuché, ni oí, un hombre que ama el poder por el poder.

No tiene ambición más allá, no lució relajado, lo vi inseguro, (menos seguro que antes), tenía lapsus y poses dubitativas. Noté mucha frustración, desengaño y deseos de hacer cosas que les han sido imposibles. Estuvo tenso.

Pero lo que más me llamó la atención fue cierta inseguridad que se puede a su tiempo transformar en mal humor y allí es donde está el riesgo para los órganos del cuerpo. Presidente escuche a su familia. Pierda un período y no su salud.

El sistema parasimpático está activo cuando la persona está en estado relajado. Conserva la energía, que permite que se desenvuelvan los procesos de fortalecimiento, rejuvenecimiento y regeneración de todo el cuerpo, incluyendo al sistema inmunológico, el cardiovascular, el tracto gastrointestinal, el sistema muscular y esquelético, el sistema nervioso y casi todos los demás sistemas del cuerpo.

Permítanme resumir brevemente lo que estimulan cada uno de estos sistemas: Estimulación parasimpática. Estimulación simpática Disminución del ritmo cardíaco.

Aumento del ritmo cardíaco. Disminución de la fuerza de contracción del corazón. Aumento de la fuerza de contracción del corazón.

Disminución en la presión sanguínea. Aumento de la presión sanguínea Bronco contracción. Broncodilatación. Aumento de la función digestiva. Disminución de la función digestiva.

Aumento de segregación en el tracto digestivo. Disminución en la segregación del tracto digestivo. Vasodilatación (relajación de los vasos) Vasoconstricción (contracción de los vasos). No afecta a las glándulas sudoríparas. Aumenta la sudoración. Causa constricción de las pupilas. Causa la dilatación de las pupilas.

El Instituto HeartMath es una organización que investiga los efectos de las emociones positivas en la fisiología, calidad de vida y rendimiento. Ayuda a las personas a reducir el estrés y a rejuvenecer su salud.

Brinda estrategias de prevención e intervención para mejorar la salud emocional, la capacidad de tomar decisiones, de aprender, de reducir la violencia y los enojos verbales en las comunidades y familias.

Relacionado