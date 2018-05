Señor Presidente: Detener las Mafias entre haitianos y dominicanos

Nadie en este país tiene que practicar ni la xenofobia contra los haitianos ni tampoco la xenofilia excesiva en relación a ellos. Una de las cosas que nos caracteriza a los dominicanos es que practicamos una suerte xenofilia exagerada con relación a casi todos los extranjeros, como si nos consideráramos inferiores a casi todos los extranjeros, con la excepción de los haitianos, ya que con relación a estos últimos muchos dominicanos -aunque no todos- sienten una repulsión.

No creo que se trate siempre de que sea un asunto de racismo, el motivo de la discriminación del dominicano hacia el haitiano, sino más bien porque la mayoría de los dominicanos les vemos como más pobres que nosotros, ya que en realidad hoy día la nación haitiana es más pobre que la nación dominicana. Lo que quiero decir es que por ese motivo y ni por ningún otro debemos discriminar a los haitianos.

No debemos ser anti-haitianos y ni tampoco ser haitianófilos o practicar no xenofilia excesiva con el pueblo haitiano, porque asumir esto último estaríamos asumiendo que no somos una nación diferente a la de ellos. En realidad, aunque compartimos la misma isla que es una realidad insoslayable, somos dos países y dos naciones con culturas diferentes, la de Haití y la de República Dominicana. No sólo hay dos identidades idiomáticas diferentes, sino también otros rasgos culturales diferentes en ambos territorios situados, uno hacia el lado oeste y el otro hacia el lado este de la frontera que divide a ambos países o ambas naciones.

A los haitianos debemos tratarlos como una nación con la cual debemos ser solidarios, porque si con ellos no somos solidarios con quien vamos a serlo, pero reconociendo que somos dos países que deben respetarse el uno al otro las diferencias que tienen entre sí. La misma situación de pobreza que hoy vive Haití conduce a la propensión a la violencia, pese a que otrora siendo una colonia francesa fue la más rica1) de todas las colonias, pero la lucha de tierra arrasada contra el tan inicuo sistema de la esclavitud y el cobro de indemnizaciones por las destrucciones de ingenios y propiedades por parte de los franceses esclavizadores la sumieron en la más pobre nación del continente americano.

Debemos tratar a los haitianos como seres humanos, sin dejar de condenar los excesos que algunos de ellos cometen contra nosotros y los que cometemos los dominicanos contra ellos. Ahora bien, debemos ser solidarios con los haitianos y si bien la migración tiene que ser controlada, porque no podemos darle entrada a todos los haitianos y si debe haber un límite, pero el haitiano que se le permita entrar al país como mano de obra debe ganar igual salario que el dominicano que realice la misma labor. El Estado dominicano no debe permitir que el haitiano que se le permita la entrada al país para trabajar, con su documentación, gane menos que un dominicano que realice la misma labor, porque se estaría permitiendo que nuestros empresarios superexplote al haitiano, obteniendo una plusvalía absoluta con su mano de obra. Además contribuiría a que los dominicanos no sean contratados, lo que estimularía la ociosidad del dominicano.

Los haitianos se ven forzados a emigrar de su país debido a la situación de pobreza en que viven allí, la deforestación de Haití ha contribuido en parte a su situación de pobreza, pero además hay que agregar que la élite política de ese país vive macerando a los ciudadanos haitianos que emigran de su país, al cobrarles muchos tributos. Esa élite estimula la emigración de los haitianos, para vivir parasitando de la diáspora al producirse el éxodo masivo de haitianos hacia otros países.

No obstante, los haitianos reciben bajos salarios en los países donde emigran, incluyendo en la República Dominicana; ahora bien, los que emigran se van de Haití porque en Haití estarían peor, se le hace más difícil hacer algún tipo de labor remunerativa. No se van para no volver, salen y vuelven, casi siempre.

Muchos burgueses dominicanos, en campos y ciudades, explotan la mano de obra haitiana pagando salarios más bajos del que les pagan o les pagarían a los dominicanos, pero los haitianos no podemos decir que es que vienen a quitarles los trabajos a los dominicanos, ellos vienen y en encuentran trabajo muchas veces allí donde el dominicano ha querido abandonar ese tipo de labores.

El Estado dominicano, los gobiernos de turno, han actuado con mucha irresponsabilidad frente a este problema, porque quieren obedecer los intereses de la clase dominante: la burguesía (los empresarios que explotan a los trabajadores asalariados.

El problema lo asume el Estado, los gobiernos de turno, con mucho inmediatismo, como un problema del momento y nada más. Así no puede ser. Estado dominicano tiene que poner orden con el tráfico ilegal de haitianos, porque todo indica que hay funcionarios civiles y militares que permiten eso, pero además no debe permitir que no tenga limites la emigración de haitianos a la República Dominicana, ni tala de bosques en nuestro país para vender carbón en Haití porque nos vamos a convertir en un desierto.

Se ha denunciado la tala de bosques de guaconejo en nuestro territorio para llevarlo para Haití donde hay una fábrica de perfume, la cual para producir tal producto tiene como materia prima dicha planta. Se estima que 16,000 sacos de guaconejo han sido incautados en pedernales desde agosto del 2017 hasta abril de este año2).

El gobierno debe encaminar acciones para terminar con esto de una vez y por todas, para que no se erosionen nuestros suelos. Lo del guaconejo debe ser el punto de partida para frenar el daño que dominicanos y haitianos le están haciendo al país con la tala de árboles y arbustos en nuestro territorio. Parar eso ya señor presidente es necesario o nos volveremos en un verdadero desierto muy pronto. Véase lo que fue Haití y lo que es hoy, así va a pasar con nosotros, detener la tala de guaconejo ya.

1) Para saber lo rica que era la colonia francesa de Saint Domingue, veamos lo que nos dice Emilio Cordero Michel, en su obra: Cátedras, publicada por el Archivo General de la Nación como volumen CCLVII, Pág. 152: “En la parte occidental había 3,150 añilerías que elaboraban el índigo, cultivado en 1, 206,000 tareas; aquí no había una sola tarea de índigo. Había 3,117 plantaciones de café con más de 1, 000,000 de tareas; aquí había una solamente, en lo que hoy Loma de Cabrera.

Había 789 plantaciones de Algodón, con más de 323,000 tareas bajo cultivo; mientras aquí no había ninguna. 69 plantaciones de cacao con 45,000 tareas cultivadas; aquí no había ninguna, era silvestre, y se encontraba cuando ratones y carpinteros lo dejaban en las plantas.

Había 262,000 tareas de maíz; no hay cifras sobre la parte española. 378,000 tareas de batata, 243,000 de ñame, 145,000 migo, casi 8, 000,000 de matas de plátanos; sobre estos artículos aquí no hay datos estadísticos. Más de 1, 000,000 de plantones de yuca, 40,000 cabezas de ganado equino, 77,000 cabezas de ganado bovino, 173,000 cabezas de ovejas, chivos y cerdos, 183 destilerías de aguardiente, 390 hornos de cal, 29 tejares, 33 fábricas de ladrillos y 6 tenerías de las pieles del ganado que se transportaba desde la parte oriental”. El autor, al comparar los datos que recoge de la colonia francesa con la parte oriental, toma de fuente al europeo Moreau de Saint-Méry, que fue el primer el europeo que hizo un inventario de los recursos naturales de la colonia española de la parte oriental. Habla de 782 ingenios en lo que hoy es Haití con 340,000 negros esclavos trabajando, mientras que en la parte española sólo 22 con 600 negros trabajando (Pág. 153).

Por Francisco Rafael Guzmán F.

