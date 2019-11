Señor ministro, estoy de acuerdo con usted

Estoy completamente de acuerdo con las declaraciones emitidas por el ministro Administrativo de la Presidencia y miembro del Comité Político del PLD, José Ramón Peralta, quien acaba de señalar que “el precandidato presidencial Leonel Fernández, ya fue derrotado por ese partido en las pasadas primarias abiertas”, e indico que ahora irán detrás del candidato del Partido Revolucionario Moderno.

La verdad es que yo no me explico cuál es el problema de que un expresidente tres veces, como Leonel Fernández, no quiera admitir su derrota e incluso quiera abrirse paso a las buenas o a las malas para una nueva candidatura presidencial. No lo entiendo.

En este sentido, Peralta aseguro que “nosotros derrotamos al candidato Leonel Fernández, cuando era presidente del PLD, ahora vamos a las elecciones generales a derrotar al candidato del PRM”, y creemos que así sucederá por diferentes factores.

Lo primero es que, en estos momentos los actuales candidatos, incluidos los partiditos bisagras, no tienen ganada la confianza de las grandes mayorías para formar un liderazgo lo suficientemente fuerte como para ganarle las elecciones a Gonzalo Castillo, uno de los funcionarios más laboriosos del actual Gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, el gobernante mejor valorado que ha tenido en toda su historia la Republica Dominicana.

Por eso entiendo perfectamente al superministro administrativo Peralta, cuando resta importancia al fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), que indica que el expresidente de la Republica, Leonel Fernández, no tiene impedimentos constitucionales para ser candidato en las elecciones presidenciales del año 2020.

También ha expresado el ministro Administrativo, en relación con la denuncia sobre que el Presidente de la Republica, Danilo Medina, no puede hacer campaña al candidato de su partido, Gonzalo Castillo, “que a pesar de que trabajan apegados a la ley, nadie le impedirá que ejerzan su derecho a apoyar a Castillo fuera de sus funciones públicas, asegurando, que “tampoco nos van a alejar a nosotros de la actividad política”

El ministro de la Presidencia en la ocasión, ha sido muy certero y preciso con sus respuestas a los periodistas, durante un acto de promoción de candidatos municipales en La Vega. Es lo que la organización morada ha considerado como el comienzo formal de la campaña política a nivel municipal, de cara a las elecciones del mes de febrero del próximo año aseguraron sus dirigentes.

Con todo el respecto que me merece el expresidente de la Republica, Leonel Fernández, tiene que parar a los agitadores que tiene a su lado que lo están utilizando para descargar todo su odio y envidia en la presente ocasión, en contra de un equipo político y de trabajo que solamente está luchando por el bienestar de la Republica Dominicana. LA BIBLIA DICE: POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS.!!.

Autor: José Guerrero

