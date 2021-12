(VIDEO) Señalan supuestos indicios de irregularidad en proceso de subsidio a pasajes aéreos NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Yineuri Díaz, analista en temas de seguridad y defensa nacional, sostuvo que no está muy claro el acuerdo que realizó el Gobierno con dos aerolíneas para subsidiar pasajes aéreos desde Nueva York y Nueva Jersey hacia República Dominicana, asegurando que hay varias compañías aéreas conocidas que le indicaron que no se les avisó sobre una un proceso de licitación para también tener la oportunidad de ofrecer los vuelos.

“Hay tantas compañías conocidas que viajan desde Nueva York a República Dominicana que no se les avisó, de hecho, para el proceso no se hizo una licitación, no se hizo una vista pública, que es lo que debería de ser cuando se está hablando de bienes del Estado y según la Ley de Contrataciones Públicas, pero el Gobierno no hizo este proceso”, apuntó.

La experta en seguridad sostuvo sus planteamientos al referirse al anunció realizado por el Presidente Luis Abinader el martes, de que van a subsidiar 22 vuelos desde los estados Nueva York y Nueva Jersey hacia la República Dominicana para que tengan un costo no mayor a $500 dólares, entre el 21 de diciembre y el 11 de enero, tras un acuerdo con distintas aerolíneas.

Díaz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Alternativa”, el cual conduce junto a Alberto Tavárez, Héctor Luzón, Daniel Guillén y Alexis París, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 47:14).

Reveló que hizo una investigación en compañías reconocidas, y que también vuelan en esa ruta, y tales empresas le habrían informando que no se les avisó sobre el proceso.

Cuestionó que, según el comunicado emitido por la Presidencia, el Gobierno haya tomado en cuenta para el acuerdo, además de una compañía dominicana, otra de origen estadounidense poco conocida y que según Díaz, que no estaba operando regularmente.

“Hay que agregar además que avisarlo un 14 de diciembre, para un persona que va a viajar a partir del 21, eso es para aquellos que no habían pensado en viajar o que no tenían los recursos porque la realidad es que una persona que vive en Estados Unidos ya el 14 de diciembre sabe si va a viajar y ha comprado su vuelo”, agregó.

Asimismo, señaló que el comunicado de la Presidencia no especifica qué tipo de aeronaves se van a utilizar, considerando que si se van a beneficiar alrededor de 5 mil dominicanos y son 22 vuelos, habría que utilizar aviones de aproximadamente 227 pasajeros, los que aseguró no viajan en esa ruta.

“No existen vuelos de 227 pasajeros que estén viajando en este destino porque los aviones que tienen esa capacidad generalmente viajan a Europa, además estas compañías no tienen este tipo de aviones, a menos que vayan a subcontratar, son tantas cosas que no están claras en este acuerdo que el Gobierno ha hecho”, expresó.

Relacionado