Señalan la alimentación como desafío en el regreso a clases de niños con condiciones del neurodesarrollo 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La CEO de la plataforma Atípica, Nere Moreta, señaló la alimentación como uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los padres de niños con condiciones de neurodesarrollo, durante el regreso a clases.

“Los padres que tienen niños con un desarrollo regular siempre se están preocupando por el uniforme, por la mochila o la lonchera, pero nosotros tenemos una preocupación mucho más grande”, comentó.

Nere expuso que como madre y directora de Atípica, una organización que brinda apoyo a familias que enfrentan situaciones atípicas en el desarrollo de sus hijos, se pudo percatar que uno de los aspectos más desafiantes del regreso a clase siempre es la alimentación, debido a que los niños con autismo suelen ser muy selectivos a la hora comer.

“La lonchera, es una de nuestras mayores preocupaciones de las madres que tenemos niños con una conducción del neurodesarrollo, muy especialmente los niños con autismo, porque sabemos que tienden a ser muy selectivos con la alimentación, entonces ese es uno de los dolores de cabeza más grandes para las familias de niños con alguna condición del neurodesarrollo”, expuso.

Moreta realizó estas declaraciones en los viernes de Atípica del programa “La Embajada”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Manifestó que los niños a menudo presentan dificultades en la selección de alimentos y en la aceptación de diferentes texturas, sabores y la temperatura de los alimentos, lo que obliga a los padres a tener que apuntar y explicar cada detalle a los maestros.

En ese aspecto comentó, que la sensibilidad a ciertas texturas y sabores, son comunes en los niños con autismo y otras condiciones de neurodesarrollo. Además de que las alergias alimentarias pueden limitar aún más las opciones disponibles para estos niños.

“Pero también están las situaciones sociales, yo no quiero comer donde alguien me esté mirando, por eso hay niños que comen muy bien en casa, pero en un ambiente nuevo no se sienten cómodos comiendo”, detalló.