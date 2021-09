Señalan a Bukele de romper compromiso de no perseguir críticos en El Salvador

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR.- Más de una docena de organizaciones humanitarias de El Salvador y regionales, señalaron este viernes ante la comunidad internacional al presidente Nayib Bukele de supuestamente romper los compromisos de no perseguir a los críticos de su Gobierno y de abrir espacios de diálogo.

Las organizaciones, cuyos representantes se reunieron con el mandatario en una sorpresiva convocatoria el 30 de julio pasado, emitieron una carta abierta para dar a conocer “el rompimiento de los compromisos que el presidente de la República adquirió”.

Añadieron que en la reunión, que fue privada y de la que los canales de comunicación gubernamentales no dieron cuenta, el presidente se comprometió en “no usar el poder del Estado para perseguir la crítica” y a periodistas.

Además, se habría comprometido en “crear espacios de diálogo temáticos” entre la sociedad civil y el Gobierno.

“A partir de dicho encuentro no ha habido un compromiso real por parte del presidente en el cumplimiento de dichas promesas, sino por el contrario, ha usado sus redes sociales, a instituciones y órganos del Estado para perseguir a críticos de su Gobierno”, reza el documento.

También señalaron que a su juicio, el mandatario “instrumentaliza el aparato del Estado con la clara intención de deslegitimar a las organizaciones y periodistas ante la opinión pública nacional e internacional”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Acción Ciudadana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

El pasado 15 de septiembre, miles de salvadoreño protestaron en las calles contra el Gobierno de Bukele por diversas decisiones, como la adopción del bitcóin como moneda legal y lo que diversos sectores consideran una deriva “autoritaria”.

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!” y “sin independencia judicial no hay garantías para la defensa de los derechos humanos”, eran los mensajes de algunas de las pancartas portadas por los manifestantes.

