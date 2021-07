Senadores y diputados se refieren a supuestos contratos hechos por empresas vinculadas a Macarrulla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diputados y senadores de distintas bancadas partidarias se refirieron este martes a los contratos hechos entre empresas vinculadas al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y el Estado para construir la cárcel de La Nueva Victoria, un recinto penitenciario que está siendo objeto de imputaciones en la Operación Medusa.

Los legisladores explicaron que, a un primer vistazo, las contrataciones no fueron ilegales porque, como dijeron, en aquel entonces el ministro no era funcionario público, lo que no constituye infracción a la ley.

Agregaron que hacer negociaciones con el Estado tampoco representa alguna irregularidad, pero se mostraron prestos a que el Ministerio Público indague sobre el hecho.

Al respecto, la vocera del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado, Faride Raful, expresó que es apresurado cuestionar la legalidad de los contratos hechos por Macarrulla con la Procuraduría General de la República (PGR) “porque condenar a priori a todos los que hayan tenido contratos con el Estado sin evidencias, es un terrorismo jurídico”.

En ese sentido, manifestó que el Ministerio Público debe abocarse a profundizar las investigaciones para demostrar o desmentir un supuesto vínculo ilegal que pudiera arropar al ministro de la Presidencia.

De su lado, el senador oficialista y representante de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, aseguró que el ministro Macarrulla estará abierto a cualquier investigación que lo involucre y agregó que ser contratista con el Estado y sus instituciones no representa un acto de corrupción administrativa.

Es por esto que Victoria Yeb también solicitó que el Ministerio Público continúe indagando el caso tomando en cuenta la apertura a las indagatorias que ha mostrado Macarrulla.

De su lado, el senador José Del Castillo Saviñón, representante de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) explicó que mencionar empresas y nombres en un expediente de corrupción, no necesariamente obedece a penalidades de cargos o imputaciones.

Del Castillo Saviñón, aclaró que el Ministerio Público, en el Caso Medusa, menciona a muchas personas y empresas que estuvieron involucradas en la construcción de una nueva cárcel para La Victoria, pero reiteró que esto no es un punto para imputar o señalar, sino para fortalecer la acusación y las evidencias.

A estas opiniones se unieron las expresiones de los diputados Mercedes Castillo y Napoleón López Rodríguez, quienes también coincidieron diciendo no representa ilegalidad ejecutar contratos con el Estado dominicano.

