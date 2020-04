(VIDEO) Senadores oficialistas: la oposición debe apoyar al Gobierno para combatir COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los senadores del oficialista partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresaron este miércoles que la oposición debe asumir su responsabilidad de apoyar al Gobierno en la lucha contra el coronavirus, al tiempo de recordarle que no es tiempo de política, sino de salvar vidas y ayudar a la gente.

En la sesión de este miércoles, los citados funcionarios sostuvieron que hay que dejar la “politiquería” y trabajar de manera mancomunada, puesto que el ministerio de Salud Pública y demás autoridades están respondiendo a la crisis sanitaria.

“No hay peor receta que la politización de este proceso, en cambio, la mejor receta es el intento de unificar a los diversos sectores para defender a la gente”, expresó el senador de Santiago de los Caballeros, Julio César Valentín.

Aprovechó para hacer un llamado a todos los sectores para que “no envenenemos a nuestra gente, sabiendo que hay que vencer el COVID-19, respaldando las acciones de las autoridades de Salud”.

De su lado, José Rafael Vargas expresó que la oposición tiene que sumarse al Gobierno para que todos en un plazo corto “tengamos soluciones al COVID-19”.

Mientras que Wilton Guerrero, senador de Peravia, recordó que la pandemia no es un “invento del gobierno”, ya que son los organismos internacionales de la salud que indican los protocolos “y da pena que no se haya aprobado los 25 días que se requerían y se evitarán vagabunderías como la de Puerto Plata”.

“Da pena que la posición no entiende que uno está representando al pueblo, esto no ha terminado y lo peor no ha pasado”, dijo Guerrero.

En tanto que Charlie Mariotti y Eddy Mateo, se Monte Plata y Barahona, respectivamente, reseñaron que las estadísticas a nivel mundial nos indican que “no vamos bien”, por lo que lamentaron que los legisladores de los partidos de oposición no le hayan aprobado los 25 días solicitado por el Poder Ejecutivo.

La senadora Cristina Lizardo también tomó la palabra, donde expresó que no importan las labores sanitarias que se implementen, sino se disciplina al pueblo de que debe quedarse en su casa.

En la sesión, el senado de la República aprobó, tal y como llegó de la Cámara de Diputados, la resolución que autoriza al presidente Danilo Medina prorrogar por solo 17 días el estado de emergencia nacional, a los fines de continuar aplicando medidas para combatir el coronavirus.

De acuerdo al presidente en funciones del Senado, Arístides Victoria Yeb, la segunda prórroga del estado de emergencia iniciará este primero de mayo, tras hora y media de sesión.

La decisión del Senado surge luego de que, ayer, diputados opositores aprobaran solo 17 días de estado de emergencia, amparándose en la Ley Orgánica 21-18 que regula el Estado de Excepción.

Anuncios

Relacionado