Senadores de EEUU piden no reunirse con ministros ultraderechistas de Israel

EL NUEVO DIARIO, JERUSALÉN.- Senadores de Estados Unidos que deben visitar Israel esta semana pidieron evitar reuniones con Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, ministros del Gobierno israelí liderado por Benjamin Netanyahu y referentes ultraderechistas de la coalición.

Según prensa local que cita a funcionarios israelíes, la petición fue hecha por la oficina del senador demócrata Jacky Rosen, que se encarga de coordinar la delegación que visitará el Estado judío junto al senador republicano James Lankford. La comitiva de Estados Unidos será bipartita, con representantes de ambas formaciones.

Ya durante las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno -el más derechista de la historia de Israel-, los grupos opositores a Netanyahu y otros críticos alertaron del revés diplomático a nivel internacional que podría conllevar la creación de un Ejecutivo con presencia importante y amplias atribuciones para la extrema derecha.

Para volver al poder, Netanyahu pactó una coalición gubernamental con los partidos ultraortodoxos judíos y fuerzas ultraderechistas, entre las que están el partido supremacista y anti-árabe de Ben Gvir y el movimiento Sionismo Religioso de Smotrich.

Ahora, el primero tiene un control inaudito de la Policía como ministro de Seguridad Nacional -cartera hecha a su medida-, mientras que Smotrich lidera el Ministerio de Finanzas y otra cartera dentro del Ministerio de Defensa. Esta le da poder para participar en la toma de decisiones sobre colonias y territorio palestino ocupado.

Hasta ahora, EE.UU. -principal valedor y aliado de Israel- no ha criticado abiertamente la coalición con componentes de ultraderecha, pero según medios, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden no se siente cómodo con la posibilidad de lidiar con ellos.

De acuerdo con el digital Times of Israel, la solicitud del grupo de senadores no solo incluye la petición de no reunirse con Smotrich o Ben Gvir, sino que tampoco quiere encuentros con ningún miembro de sus formaciones.

Tanto Smotrich como Ben Gvir han expresado en el pasado posturas racistas anti-árabes como homófobas contra la comunidad LGTBIQ+, mientras que son fervientes defensores de la anexión israelí de Cisjordania ocupada. La Administración Biden -favorable a la vía de los dos Estados como resolución del conflicto palestino-israelí- se opone a ella.

Relacionado