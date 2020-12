Senado autoriza al Gobierno emitir valores de deudas por más de RD$200 mil millones 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por mayoría de votos, los senadores autorizaron de urgencia y en primera lectura, este lunes al Poder Ejecutivo a emitir valores de deuda pública por un monto de RD$291,528,487,163 que se manejarán a través del Ministerio de Hacienda.

Estas emisiones son una forma de financiación que prometen pago a futuro a cambio de un precio. Es decir, consiste en solicitar fondos prestados mediante la emisión de títulos financieros en forma de deuda. Su objetivo principal, según informó el Poder Ejecutivo, es colocar la deuda entre los inversores ofreciendo una rentabilidad por la tenencia de dichos títulos.

Esta autorización ya fue aprobada en la pasada sesión de la Cámara de Diputados con la renuencia de los votos de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y este lunes se rindió un informe favorable a la pieza.

Este monto de más de $200 mil millones de pesos deberá ser colocado dentro del ejercicio presupuestario correspondiente al 2021, de acuerdo con la programación dispuesta por el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la amortización de los valores se podrá realizar al vencimiento o fraccionada bajo las distintas modalidades de oferta pública que apliquen. Sin embargo, según detalla el proyecto de Ley, en ningún caso este plazo podrá ser menor a cinco años para bonos en moneda extranjera ni menor de un año para bonos en pesos dominicanos.

En comunicación remitida por el presidente de la República, Luis Abinader, se explica que el contenido del proyecto de Ley se hace “atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado, pueda disponer la emisión y colocación, de una parte, o de la totalidad de los referidos valores de deuda pública, en los mercados internacionales o en el mercado doméstico de capitales, en pesos dominicanos, o según la moneda de la emisión y colocación que resulte más conveniente al país”.

Agrega que se autoriza al Ministerio de Hacienda realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2021, por hasta el 10% del balance de la deuda del sector público no financiero, con el objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero”.