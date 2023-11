Senadores aprueban modificación a ley de residuos que prohíbe foam no biodegradable

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó el martes el proyecto de ley general de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, presentado por el senador Bautista Rojas, el cual busca prohibir el uso de foam y plásticos no biodegrasdable.

La iniciativa, que fue validada por la Cámara Alta en segunda lectura, también busca fortalecer todo lo relativo a la producción, importación, comercialización, venta y consumo de plásticos biodegradables, así como su manejo y procesamiento, a fin de propiciar un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El citado proyecto modifica a la actual Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, No. 225-20, para que además del foam, se elimine el uso de fundas y envases plásticos no biodegradables para la conservación y expendio de alimentos y bebidas.

Con la citada reforma, no se podrá producir, importar, comercializar y usar foam o poliestireno expandido, que no utilicen en su fabricación aditivos biodegradables.

Con la creación del artículo 154.1, plantea que las empresas de productos de foam o poliestireno expandido sean sometidas a auditorías anuales y con el artículo 154.2 que se responsabilice al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) como el ente de velar con el cumplimiento de la disposición anterior en los productores locales y a la Dirección General de Aduanas (DGA) en los referente a las importaciones.

También, con el artículo 154.3 que los productores e importadores de productos plásticos, cuya tecnología asegura la biodegradación, deben contar con un certificado y con el artículo 154.5 que los productores, importadores y comercializadores del foam deberán desarrollar un sistema integrado de gestión de los residuos para su aprovechamiento y valorización en combustible y energía.

El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados y de convertirse en ley, entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2024.