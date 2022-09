Senadora demanda renuncia del pleno de la Cámara de Cuentas y que se escojan nuevos titulares

Comparte esta noticia

Ginnette Bournigal afirma que han perdido la confianza y la credibilidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La senadora por Puerto Plata, Ginnette Altagracia Bournigal Socías, exigió la renuncia de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, por considerar que carecen de la confianza y la credibilidad por la cual fueron escogidos por el Congreso Nacional.

Señaló que la situación que se ha dado en el organismo fiscalizador es deplorable y humillante, en un momento en que la sociedad demanda institucionalidad y requiere un ejercicio transparente de las cuentas públicas.

Al participar en el programa Fuera de Récord que produce el periodista Elvis Lima, la legisladora sostuvo que el cuerpo de auditores fue indiscreto al manejar públicamente asuntos que se debieron dirimir a lo interno, si en verdad fuera un organismo colegiado que se respete.

“El comportamiento per se de ellos es lo que mueve a la desconfianza, porque cómo dos miembros de la cámara, en este caso mujeres, salen a hacer visitas para dirimir conflictos internos, en este caso totalmente improcedente”, indicó.

Entiende que debieron haber ido a la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, donde los diputados, a llevar sus quejas o pedir una investigación.

“Si usted no tiene el equilibrio emocional para ponerse de acuerdo en un pleno ni para dirigirlo con humildad, con horizontalidad, en este caso me refiero al presidente, y provoca esta situación, mientras los otros miembros guardan silencio y no son capaces de crear armonía para saltar ahora con un comunicado a última hora, de que se van a portar bien, ninguno debe seguir en el organismo”, manifestó Bournigal.

Contrario a la opinión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que pide la cabeza del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, la legisladora perremeista opina que deben ser todos los miembros del pleno quienes deben poner sus cargos a disposición.

En el caso de la acusación contra Ramírez por presunto acoso laboral y sexual, la senadora favorece que el ministerio público maneje la investigación con mucho cuidado y respeto, porque a su juicio son señalamientos muy graves.

La Comisión Bicameral Permanente de la Cámara de Cuentas abordará esta semana la situación que atraviesa ese organismo, luego de que la Procuraduría General de la República designó dos procuradores especiales para investigar el caso.

